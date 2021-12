Amerikaanse gezondheidsautoriteiten waarschuwen: "Ga niet op cruise, ook niet als je gevaccineerd bent”

Bizar Amerikaan­se reiziger test positief op corona tijdens vlucht en moet zich isoleren op toilet

De Amerikaanse Marisa Fotieo heeft er een bewogen vlucht opzitten. Zo testte de vrouw in het midden van haar vlucht vanuit de Amerikaanse stad Chicago naar Reykjavik in IJsland positief op het coronavirus. Als gevolg moest ze zichzelf drie uur lang isoleren op het toilet van het vliegtuig. “Ik nam voor de zekerheid nog een test, en die was meteen positief”, aldus Fotieo. De vrouw deelde haar opmerkelijke ervaring op TikTok.

