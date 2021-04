“Amerikaanse gevaccineerde toeristen deze zomer weer welkom in EU”

Amerikaanse reizigers die volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19 zullen deze zomer de Europese Unie mogen bezoeken. Dat vertelde Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen zondag in een interview met de krant New York Times.

Delen per e-mail

Niet-essentiële reizen naar de Europese Unie liggen al meer dan een jaar aan banden om de verspreiding van Covid-19 in te dijken. Aangezien de vaccinatiecampagne in de VS echter vlot vooruit gaat - woensdag werd de limiet van 200 miljoen vaccinaties overschreden - werken de Europese en Amerikaanse autoriteiten aan een beleid dat trans-Atlantische reizen weer mogelijk moet maken.

“Voor zover ik begrijp, gebruiken de Amerikanen vaccins die goedgekeurd zijn door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA)”, zei Von der Leyen aan de New York Times. “Alle 27 lidstaten zullen diegenen die gevaccineerd werden met vaccins die werden goedgekeurd door het EMA onvoorwaardelijk toelaten.” In de VS worden de vaccins van Moderna, Pfizer en Johnson & Johnson uitgedeeld.

Wanneer toeristen de EU precies weer binnen mogen, is nog niet duidelijk. Dat zal volgens Von der Leyen afhangen van de epidemiologische situatie, “maar de situatie in de Verenigde Staten gaat erop vooruit, zoals ze hopelijk ook verbetert in de Europese Unie”, stelt ze. De Commissievoorzitter wijst erop dat de VS immers op schema zitten om tegen midden juni 70 procent van de Amerikaanse bevolking te hebben ingeënt.

De EU en de VS zijn al verscheidene weken in overleg over de praktische en technologische aanpak van het gebruik van vaccinatiepaspoorten die wereldwijd erkend zullen worden.

LEES OOK: