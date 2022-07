Amerikaan leeft al meer dan twintig jaar op cruiseschepen: “Ik heb geen ‘landbenen’ meer”

Voltijds leven op een cruiseschip. Tijd doorbrengen met zwemmen, cognac drinken en salsadansen. Zolang je Mario Salcedo heet, veel geld hebt en vrijgezel bent, worden dromen werkelijkheid.

‘Super Mario’ heeft de afgelopen 23 jaar op cruiseschepen gewoond en heeft sindsdien bijna nooit voet aan land gezet. Al was corona wel een spelbreker, waardoor hij zijn geliefde leven op zee gedurende vijftien maanden moest opgeven. Toen verhuisde hij tijdelijk naar het Caribische eiland Aruba om er te duiken (één van zijn passies) en te vissen. Hij beschikt ook nog over een appartement in Miami, maar hij beweert dat hij niet meer over goede ‘landbenen’ beschikt.

Voor Salcedo staat zijn leven op cruiseschepen gelijk aan ontsnappen uit de realiteit. Je verlaat praktisch de wereld zoals je die op het vasteland kent want daar wil de man “geen deel meer van uitmaken”.

‘Super Mario’ zei zijn lucratieve carrière in de financiële wereld in 1997 vaarwel - hij was toen 47 - en in 2000 begon zijn nieuwe leven op zee. Daarvoor was hij nog nooit op cruise geweest. Tijdens zijn leven aan boord logeert hij in de goedkopere kajuiten en beheert hij beleggingsportefeuilles voor particuliere klanten. Dat brengt een aardige duit in het zakje om zijn cruises te bekostigen.

In 2018 werd er nog een korte documentaire gemaakt waarin Salcedo, die geen kinderen heeft, zijn opwachting maakte. De titel van de reportage was niet voor niets ‘Meet The Happiest Guy In The World’.

