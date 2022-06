Amalfikust beperkt toegang tot idyllische kustwegen voor toeristen om verkeersopstoppingen tegen te gaan

De Amalfikust is een van de populairste toeristische regio’s in Italië en trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Een van de topattracties in de streek is een tocht maken met de auto over de kronkelende bergwegen, om te genieten van het adembenemende uitzicht over de kust. In de praktijk resulteert dat echter vooral in in de file staan, want de smalle bergwegen kunnen de overvloed aan auto’s en bussen vol toeristen niet aan.

Sinds woensdag is dan ook een nieuwe regeling in voege op de beroemde weg tussen Vietri sul Mare en Positano, een adembenemende tocht langs de kust van zo’n 40 kilometer lang. Tussen 10 uur ‘s ochtends en 18 uur geldt er op piekmomenten voortaan een alternerend verbod op basis van de nummerplaten. Op even dagen mogen enkel wagens met een nummerplaat eindigend op een even nummer over de weg, op oneven dagen die met een oneven nummer op het eind. De beperking geldt niet voor de inwoners van de dertien kustdorpen in de regio of het openbaar vervoer, taxi’s of huurwagens met chauffeur. Toeristen en bestuurders in een gewone huurwagen vallen wel onder de nieuwe regeling.

Het alternerend rijden geldt elke dag in de maand augustus, en in de weekends tussen 15 juni en 30 september. Ook in de week voor Pasen en tussen 24 april en 2 mei zal het alternerend rijden gelden. De plaatselijke politie zal toezien op de naleving van de regels en kan bij overtredingen een boete opleggen.

Caravans

Wegbeheerder Anas heeft naast de alternerende regeling ook een toegangsverbod opgelegd voor voertuigen langer dan 10,36 meter. Dat wil zeggen dat grote bussen en vrachtwagens niet langer welkom zijn op de idyllische kustwegen. Ook caravans en voertuigen met aanhangwagens worden geweerd tussen 6.30 uur en middernacht, het hele jaar door.

Quote Je moet maar eens een ziekenwa­gen door dat verkeer sturen, er zou vanalles kunnen gebeuren Angela Infante, plaatsvervangend burgemeester van Vietri sul Mare

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe regelgeving al in april 2020 in werking zou treden, maar plaatselijke bezwaren en de Covidpandemie hebben voor vertraging gezorgd. Toch is Angela Infante, plaatsvervangend burgemeester van Vietri sul Mare, tevreden. “Het is dit jaar weer begonnen. In het weekend kan je niet rijden, mensen zitten thuis opgesloten", vertelt ze aan ‘CNN’. “Je moet ongelooflijk traag rijden omdat er zoveel auto’s zijn, en vaak is de weg volledig geblokkeerd. Je moet maar eens een ziekenwagen door dat verkeer sturen, er zou vanalles kunnen gebeuren", verzucht ze.

Nog steeds is niet iedereen tevreden met het alternerend systeem. Antonio Ilardi, voorzitter van de plaatselijke vereniging van hoteluitbaters, noemt de regeling in een open brief aan Anas “een ramp”. “Het ontmoedigt toeristen”, vindt Ilardi. “Het maakt het onmogelijk om voor een oneven aantal dagen aan de Amalfikust te verblijven. Kom je aan op een woensdag, dan kan je niet vertrekken op een donderdag.” Hij stelt dan ook voor een uitzondering te maken voor vertrekkende toeristen. “Toeristen moeten kunnen vertrekken wanneer ze dat willen, om naar de luchthaven of het treinstation te gaan", vindt hij. Bovendien moet er ook een uitzondering komen voor werknemers van hotels die niet in de kustgemeenten zelf wonen, besluit de hoteluitbater.

