Als volwassene een kindermenu bestellen, mag dat? De Efteling geeft antwoord Thijmen Alleman

28 juli 2018

16u32

Bron: AD 4 Reizen Eerder deze week werd De Vrolijke Noot geopend in de Efteling. Een van de lokkers van dit restaurant is het 'Kindersmulmenu'. Het personeel neemt het deel 'kinder' wel heel serieus, want een volwassene die het menu voor zichzelf wilde bestellen kreeg te horen dat het niet kon.

Het Kindersmulmenu is een simpele lunch: een broodje, een bakje snackkomkommertjes of tomaatjes, wat te drinken en een ijsje. Prijs? 4,95 euro. Leuk voor kinderen, maar zeker ook niet verkeerd voor volwassenen.

Maar als een volwassene het bestelt, krijgt die te horen dat dat niet kan. Stefan -die zichzelf als een kritische Eftelingliefhebber omschrijft op Twitter- vindt dat alvast niet kunnen. "Gaan we dit simpele kinderachtige menu wel of niet verkopen aan mensen boven elf jaar?", vraagt hij zich hardop af. "Of is vanaf morgen de Fristi ook alleen maar verkrijgbaar voor kinderen tot elf jaar? Moet ik kortom volgende keer een wildvreemd kind mee naar binnen sleuren?"

"Eén lijn"

De Efteling had een antwoord voor hem klaar. Een volwassene krijgt het menu inderdaad niet omdat de regels van restaurantketen La Place gehanteerd worden. "In de Efteling mag je als volwassen persoon een kindermenu bestellen, maar de exploitatie van De Vrolijke Noot is in handen van La Place. We hanteren daarbij hun huisregels en prijszetting. Bij La Place en andere externe ketens is het voor volwassenen niet mogelijk om een kindermenu te bestellen."

Wie toch heel graag zo'n menuutje wil, er is nog hoop. "We gaan de boodschap overbrengen, zodat we hierin wellicht toch één lijn kunnen trekken", liet de woordvoerder nog weten.

@Efteling @laplace @Sinaasappelgirl gaan we dit hele simpele kinderachtige menu nou wel of niet verkopen aan mensen boven 11 jaar? Of is vanaf morgen de fristi ook alleen maar verkrijgbaar voor kinderen tot 11. Kortom volgende keer een wildvreemd kind mee naar binnen sleuren. https://t.co/NCut5Oxmzs Stefan(@ stefan_930) link