“Als skilatten hele winter opgeborgen blijven, gaan er slachtoffers vallen”

De Belg gaat gráág op skivakantie. Elk jaar trekken ruim 800.000 landgenoten naar de wintersportgebieden om er over de pistes te zoeven en van de après-ski te genieten. Frankrijk is de populairste bestemming bij de Franstaligen, Oostenrijk verwelkomt de meeste Vlamingen. Nu de regering in Wenen heeft beslist dat enkel Oostenrijkers tijdens de kerstvakantie welkom zijn in de skigebieden, kunnen de Vlaamse wintersporters definitief een kruis maken over hun kerstvakantie in Zell am See of Sankt Anton. Eerder hadden ook al Frankrijk en Italië laten weten dat er van skipret in de periode rond Kerstmis en Nieuwjaar geen sprake kon zijn.