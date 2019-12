Alpinisme op Unesco-lijst van immaterieel erfgoed IB

12 december 2019

00u49

Bron: Belga 0 Reizen Het alpinisme, het beklimmen van bergen, waarbij sportievelingen zich in bergachtig terrein met rotsen, ijs en gletsjers begeven, is woensdag in Bogota opgenomen op de lijst van immaterieel erfgoed van Unesco. Dat heeft de VN-organisatie woensdag bekendgemaakt.

Frankrijk, Italië en Zwitserland hadden hun krachten gebundeld voor de promotie van het alpinisme, dat zijn naam dankt aan de Alpen, de bergketen die zich uitstrekt over de drie landen.

Er zijn sporen gevonden dat al in de oudheid aan alpinisme werd gedaan. In de dertiende eeuw werd een eerste bedrijf opgericht dat zich daarin specialiseerde in het Italiaanse Val d'Aost. In 1350 beklom de Italiaan Francesco Petrarca de Mont Ventoux. Een beklimming werd voor het eerst gedocumenteerd in 1492 door de Fransman Antoine de Ville. Hij waagde zich aan de Mont Aiguille.

Maar de beklimming van de Mont Blanc in 1786 vanuit Chamonix door de arme kristalsnijder Jacques Balmat en de notabele arts Michel-Gabriel Paccard wordt gezien als de echte geboorte van het alpinisme.

Bedoeling is om de beklimming uit te voeren met zo weinig mogelijk hulpmiddelen en met respect voor "de omgeving en de bevolking", verklaart Claude Gardien, gids en een van de initiatiefnemers voor de promotie van alpinisme langs Franse kant.