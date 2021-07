Alleen gevaccineerde toeristen mogen nog Grieks café of restaurant in

Alleen wie volledig tegen corona gevaccineerd is, mag in Griekenland nog een café, restaurant of bioscoopzaal binnen. De maatregel gaat vanaf vrijdag in en geldt ook voor toeristen. Zij zullen dus gedurende de hele zomer een inentingsbewijs moeten voorleggen. Niet-gevaccineerden blijven wel welkom op het terras.

Premier Kyriakos Mitsotakis kondigde de nieuwe maatregel vanavond aan tijdens een televisietoespraak. Hij probeert zo de bevolking aan te sporen zich te laten inenten. De maatregel geldt alleen voor binnenruimtes. De buitenbioscopen - heel populair in Griekenland - zullen dus bijvoorbeeld geen hinder ondervinden.

Griekenland begint achterop te hinken bij het vaccineren. Iedereen die dat wil, kan inmiddels een coronaprik halen. Maar er heerst te veel twijfel. Slechts zestig procent liet zich minstens één keer inenten, nog niet de helft van de Grieken is volledig gevaccineerd. Zorgwekkend, vindt de regering. Vooral ook omdat veel kwetsbare ouderen verstek laten gaan. Uit een recente enquête blijkt dat veertig procent van wie nu nog niet ingeënt is dat ook niet van plan is.

Aantal besmettingen loopt weer op

Bijna iedereen die nu met corona in een Grieks ziekenhuis belandt, blijkt ongevaccineerd. Het aantal besmettingen loopt intussen in sneltempo op vanwege de deltavariant. “Het is niet Griekenland dat in gevaar is, maar de ongevaccineerde Grieken”, zei Mitsotakis.

Vorige week, bij aanvang van het vakantieseizoen, ging de regel in dat wie vanaf het vasteland naar een van de eilanden wil gevaccineerd moet zijn óf zich moet laten testen. Dat laatste is gedoe en kost geld, de regering hoopt dat veel Grieken daarom toch voor de prik gaan.

Mitsotakis kondigde daarnaast ook aan dat vaccinatie voor het zorgpersoneel verplicht wordt. Voor werknemers in rusthuizen gaat de regel al op 16 augustus in. Wie dan niet ingeënt is, wordt geschorst. Twee weken later geldt hetzelfde voor al het andere zorgpersoneel.