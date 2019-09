Alle Thomas Cook-reizen worden geannuleerd KVDS TTR

26 september 2019

10u25

Bron: Belga 14 Reizen Alle reizen die geboekt werden via Thomas Cook België worden definitief geannuleerd. Dat bevestigt het Garantiefonds Reizen na een gesprek met de curatoren van de failliet verklaarde vennootschappen van Thomas Cook in België. Voor dit jaar hadden nog zo’n 70.000 mensen een pakketreis geboekt bij de touroperator. Het Garantiefonds Reizen zal de klanten terugbetalen. De getroffen reizigers kunnen via de website van het Garantiefonds Reizen een aanvraag tot terugbetaling indienen.

De Gentse ondernemingsrechtbank verklaarde woensdag drie vennootschappen van Thomas Cook failliet: Thomas Cook België, Thomas Cook Retail en Thomas Cook Financial Services. Voor de vierde vennootschap, Thomas Cook Retail België, wordt eind deze week of begin volgende week een WCO-aanvraag ingediend, in de hoop op een doorstart. Die vennootschap is met 501 medewerkers verantwoordelijk voor de Neckermann-kantoren en Thomas Cook-kantoren.

De rechtbank stelde een team van drie curatoren aan. Het gaat om Mieke Verplancke, Pieter Huyghe en Hans De Meyer, ook curator in het faillissement van de Optima Bank. “We gaan geen verderzetting doen van de activiteiten en geen (reis)producten ontwikkelen. Het is een ontmanteling van de vennootschappen zoals door de rechtbank gevraagd”, zei curator Hans De Meyer na afloop.

Geen vertrekken

Deze namiddag zaten de curatoren samen met het Garantiefonds Reizen. Alle reizen die via Thomas Cook werden geboekt, worden nu definitief geschrapt. Wie een reis had geboekt, zal dus niet kunnen vertrekken, aldus Mark De Vriendt, de directeur van het garantiefonds. De getroffen klanten kunnen online een claim indienen bij het fonds. Ze zullen dan terugbetaald worden.

“De curatoren van de failliet verklaarde vennootschappen van Thomas Cook hebben alle toekomstige reizen geannuleerd”, staat er intussen ook te lezen op de website van het Garantiefonds Reizen.

Hans De Meyer, een van de drie curatoren van die vennootschappen, bevestigt. “We hebben besloten alle reizen te annuleren. Er zal geen reis nog doorgaan via Thomas Cook”, zegt hij. “Het Garantiefonds neemt nu volledig over. Het zal de voorschotten terugbetalen. Ook de mensen die al een volledige reis betaald hebben, zullen hun geld terugkrijgen. De mensen die al vertrokken zijn, worden op een correcte manier teruggebracht.” De curator voegt nog toe dat “de reizigers er alle belang bij hebben om snel en efficiënt een claim in te dienen”.

Consumentenorganisatie Test Aankoop is tevreden dat er nu duidelijkheid is. “Dat is tenminste duidelijke taal. Nu weten de reizigers waar ze aan toen zijn”, tweet woordvoerder Simon November.

Repatriëring reizigers

De private verzekeraar maakte vandaag ook bekend dat het Garantiefonds morgen verschillende vluchten inlegt om reizigers van Thomas Cook terug te halen. Die vluchten worden uitgevoerd door Brussels Airlines (Djerba, Alicante, Heraklion, Malaga, Gran Canaria, Tenerife, Hurghada en Santorini) en de Turkse chartermaatschappij Tailwind (Izmir en Antalya).

Tegen eind volgende week zouden 95 procent van de reizigers van Thomas Cook België gerepatrieerd moeten zijn. Dat heeft minister van Economie Wouter Beke (CD&V) gezegd in de plenaire Kamer. Tot nu toe zijn er al zowat 3.000 reizigers gerepatrieerd. Vandaag kunnen er nog eens 1.174 klanten terugkeren, morgen komen er 1.042 reizigers terug.

Minister Beke heeft vanochtend bijkomende informatie gekregen van het Garantiefonds. De prioriteit ligt volgens Beke nog altijd bij de repatriëring van reizigers. Gisteren luidde het dat er 13.400 toeristen van Thomas Cook België in het buitenland verblijven.

Communicatie

De curatoren van de vennootschappen van Thomas Cook die failliet verklaard zijn, stellen de communicatie van het Garantiefonds Reizen in vraag. “We hebben bepaalde bedenkingen vanuit de toepassingen van de faillissementswet over de rol die het fonds heeft gespeeld”, zegt curator Hans De Meyer. Volgens het Garantiefonds komt het aan de curatoren toe om te beslissen om de reiscontracten verder uit te voeren.

“De reiscontracten afgesloten door Thomas Cook met de reizigers komen niet automatisch ten einde door het faillissement. Reizigers of reisbureaus kunnen deze niet eenzijdig annuleren. Het komt aan de curator toe om te beslissen om de reiscontracten verder uit te voeren, dan wel te verbreken. Zodra de reiscontracten verbroken zijn door de curator, kan GFG optreden en desgevallend alternatieven toelaten”, stelde het Garantiefonds GFG.

Onduidelijkheid bij personeel

Er is nog veel onduidelijkheid bij het personeel van de failliete vennootschappen, verklaarde De Meyer na afloop van de vergadering. “De gemoederen waren redelijk onrustig. Ik heb de indruk dat er veel vragen waren die nog niet voldoende door de directie beantwoord waren.”

“Het is geen ontslag maar een verbreking door het faillissement. Door het feit dat hun lonen tot en met september al betaald werden, lijden ze voor deze onrustige periode nu geen financieel verlies. Ze zullen wel een vordering moeten indienen bij het faillissement voor een verbrekingsvergoeding”, zegt De Meyer.

“Schuif met geld is leeg”

“De schuif met geld is er niet, en als ze er al was, is ze leeg.” Dat heeft Els De Coster van de liberale vakbond ACLVB gezegd na de vergadering voor het personeel van de failliete vennootschappen. De curatoren van de vennootschappen van Thomas Cook die failliet verklaard zijn, hebben de zowat 75 medewerkers van Thomas Cook België en Thomas Cook Retail laten weten dat hun contract verbroken wordt en dat ze dus hun baan verliezen. “De vergadering verliep chaotisch”, zegt De Coster. “Er was altijd een klein sprankeltje hoop dat er nog iets van goed nieuws kon worden verteld. Ze hadden geen oplossing om mensen nog aan het werk te houden verwacht of een doorstart, maar ze hoopten wel op positief nieuws over een uitbetaling.”

Voor de betrokken werknemers is er weinig kans dat ze meer krijgen dat de gegarandeerde ontslagvergoeding van 25.000 euro bruto. “Het geld is naar het moederbedrijf. De opbrengsten uit de verschillende dochterondernemingen gingen naar het moederbedrijf en om de rekeningen te betalen kwam het geld terug. Die stroom is nu gestopt”, zegt de vakbondsvrouw. “We hebben ernstige vragen bij de liquide middelen die zich nog in de vennootschap bevinden”, zegt ook curator Hans De Meyer, die stelt dat het om een “cash pooling”-constructie ging.

“Voor de mensen die hier vandaag het gebouw verlaten hebben, daar stopt het voor”, zegt De Coster. “Voor de 500 collega’s die achterblijven in het levensvatbare stuk, daar worden oplossingen voor gezocht. Maar de tijd dringt natuurlijk. Er wordt verwacht dat er begin volgende week ten laatste een plan van aanpak wordt ingediend. We kijken hoe de directie zoekt naar mogelijke oplossing, maar ik ben er zeer voorzichtig in. Ik heb er alle hoop op, maar die mensen zijn nog niet gered.”