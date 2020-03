Alle reizen naar het buitenland worden afgeraden SVM

14 maart 2020

16u23 243 Reizen Alle reizen naar het buitenland worden afgeraden. Dat staat te lezen op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Vermits wereldwijd landen maatregelen treffen om het coronavirus in te dammen, is het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken te hoog geworden.

“Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen”, staat in de mededeling. “Zoveel landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen dat geen normale doorgang over grenzen kan gegarandeerd worden. Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.”

Wie zich in het buitenland bevindt, moet zich in eerste instantie voor assistentie richten tot de lokale autoriteiten, hun touroperator of luchtvaartmaatschappij. In geval van nood kan ook de ambassade van België in het land waar men zich bevindt gecontacteerd worden.

Corendon annuleert alle reizen

Corendon annuleert al zijn reizen en cruises met vertrek vanaf morgen tot en met woensdag 31 maart. Ook deze beslissing is het gevolg van de vergaande maatregelen die nu wereldwijd genomen worden.

De klanten worden per e-mail van dit besluit op de hoogte gebracht. Over vertrekdata na 31 maart 2020 wordt in een later stadium een besluit genomen. Vakantiegangers die nu op vakantie zijn, vliegen vooralsnog op hun reguliere terugvluchtdatum terug.

Klanten zijn hun geld niet kwijt, benadrukt Corendon. Ze houden het bedrag dat betaald is als waardebon voor een volgende vakantie. Klanten krijgen de tijd om te beslissen voor welke nieuwe vakantie ze kiezen.

