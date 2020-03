Alle reizen naar het buitenland worden afgeraden SVM

14 maart 2020

16u23 627 Reizen Alle reizen naar het buitenland worden afgeraden. Dat staat te lezen op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Vermits wereldwijd landen maatregelen treffen om het coronavirus in te dammen, is het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken te hoog geworden.

“Wereldwijd treffen landen maatregelen om het coronavirus in te dammen en de pandemie een halt toe te roepen”, staat in de mededeling. “Zoveel landen nemen quarantainemaatregelen of sluiten hun grenzen dat geen normale doorgang over grenzen kan gegarandeerd worden. Het risico voor Belgische burgers om geblokkeerd te raken is zo hoog dat alle reizen naar het buitenland worden afgeraden.”

Wie zich in het buitenland bevindt, moet zich in eerste instantie voor assistentie richten tot de lokale autoriteiten, hun touroperator of luchtvaartmaatschappij. In geval van nood kan ook de ambassade van België in het land waar men zich bevindt gecontacteerd worden.

“Focus ligt op repatriëring”

“Onze focus ligt nu vooral op het repatriëren van Belgen die eventueel zouden vastzitten op bepaalde bestemmingen. Daar wordt nu operationeel heel hard aan gewerkt”, zegt Pierre Fivet als woordvoerder van de Belgian Association of Travel Organisers (ABTO).

Deze maatregel heeft verregaande gevolgen. “Hoe verregaand precies valt nu nog moeilijk in te schatten. Dat zal de komende dagen moeten blijken”, vervolgt Fivet. Hij roept vooral de Europese maar ook de Belgische overheden wel al op om te bekijken hoe zij kunnen helpen om financiële drama’s voor de hele reiswereld te vermijden.

“We schrikken er niet van”

De sectorfederatie schrikt niet van het reisadvies en toont begrip voor de drastische maatregel. “We hadden dit op zich niet verwacht, ook al omdat het niet meegenomen was in de noodmaatregelen die de regering recent bekendmaakte. Maar er zijn nog een aantal andere landen die hetzelfde hebben gedaan, dus we schrikken er niet van”, aldus Fivet. “De situatie verandert ieder uur en wij begrijpen de bezorgdheid van iedereen. We moeten hier ook solidair zijn, de gezondheid van onze klanten gaat natuurlijk voor.”

Reizigers die op korte termijn hadden moeten vertrekken, kunnen in ieder geval al contact opnemen met hun reisorganisatie. Wie in de paasvakantie of de zomermaanden een reis gepland heeft, kan de reisorganisaties best nog even de tijd geven om alles te bekijken.

Corendon annuleert alle reizen

Ook Corendon annuleert al zijn reizen en cruises met vertrek vanaf morgen tot en met woensdag 31 maart. De klanten worden per e-mail van dit besluit op de hoogte gebracht. Over latere vertrekdata wordt in een verder stadium een besluit genomen. Vakantiegangers die nu op vakantie zijn, vliegen vooralsnog op hun reguliere terugvluchtdatum terug.

Klanten zijn hun geld niet kwijt, benadrukt Corendon. Ze houden het bedrag dat betaald is als waardebon voor een volgende vakantie. Klanten krijgen de tijd om te beslissen voor welke nieuwe vakantie ze kiezen.

Callcenter geactiveerd

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken activeert een callcenter om landgenoten die in het buitenland in de problemen komen wegens het coronavirus consulaire bijstand te verlenen. Het callcenter is te bereiken op 02-501.4000, van 9 tot 20 uur.

Het callcenter is bedoeld voor noodsituaties in het buitenland, benadrukt Buitenlandse Zaken. Wie zich in het buitenland bevindt en naar België wil terugkeren, moet zich in eerste instantie richten tot zijn reisagentschap, touroperator of luchtvaartmaatschappij. En wie vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689.

Lees ook: “Dit is een uitstekende kans om ons te vervelen”: psychiater Dirk De Wachter relativeert lamlegging van het land