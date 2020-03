Alle reizen naar heel Italië worden afgeraden HR HAA

10 maart 2020

11u03

Bron: Belga, DPA 9 Reizen De FOD Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Italië verscherpt. Alle reizen naar het hele Italiaanse grondgebied worden nu afgeraden.

“We geven onze landgenoten zoals altijd de raad om de instructies van de lokale autoriteiten te volgen”, zegt woordvoerder Karel Lagatie. “Aangezien de Italiaanse overheid de lockdown voor het hele land heeft afgekondigd en niet langer alleen voor het noorden van het land, geldt ons advies ook voor het hele grondgebied van Italië.”

De maatregelen van de Italiaanse regering zijn van kracht tot 3 april, wanneer de paasvakantie begint. Het verscherpte reisadvies van Buitenlandse Zaken geldt voorlopig voor dezelfde periode.



Het is uiteraard niet verboden om naar Italië te reizen. “Het blijven adviezen”, zegt BuZa-woordvoerder Arnaud Gaspart aan onze redactie. “Niemand is verplicht zich daaraan te houden. Dus of je al of niet naar Italië reist, is een individuele beslissing. Maar wij bieden die service opdat je als reiziger niet voor verrassingen zou komen te staan.”

Eerder werden enkel niet-essentiële reizen naar Noord-Italië afgeraden. Buitenlandse Zaken raadde ook scholen aan om Italië-reizen voorlopig uit te stellen. Het advies is dinsdag uitgebreid en geldt nu voor alle burgers en het hele Italiaanse grondgebied.

OPROEP. Bent u Belg in Italië en wil u ons vertellen hoe u de maatregelen ervaart? Stuur een mailtje met vermelding van uw telefoonnummer naar fien.tondeleir@dpgmedia.be.

Hoe zit het in andere landen?

Steeds meer Europese landen vaardigen maatregelen uit om de verspreiding van Covid-19 te beperken. In Servië besliste de regering dinsdag om buitenlanders te bannen die uit een regio komen waar het virus woedt. Dat betekent dat reizigers uit Italië, delen van China, Zuid-Korea, Iran en Zwitserland het land niet meer in geraken. Medisch personeel mag ook niet meer afreizen naar de getroffen gebieden.

In Tsjechië zijn dan weer alle scholen gesloten. Bijeenkomsten van meer dan 100 personen zijn tot nader order verboden. Het gaat dan om culturele, religieuze en sportactiviteiten, maar ook markten.

Ook in Slowakije zijn alle cultuur- en sportactiviteiten vanaf dinsdag afgelast. De maatregel blijft voorlopig twee weken van kracht. Er geldt ook een verplichte quarantaine voor iedereen die uit Italië, China, Zuid-Korea of Iran naar Slowakije komen. In Bratislava en verschillende andere plaatsen zijn de scholen gesloten. Met zeven bevestigde coronapatiënten is Slowakije veel minder getroffen dan zijn buurlanden.

Twee maanden voor de presidentsverkiezingen in Polen wil president Andrzej Duda grote verkiezingsbijeenkomsten schrappen, om verdere uitbraak van het virus in te perken.

Malta heeft dan weer een reisverbod opgelegd tussen Italië en het eiland. Zowel heen als weer.

