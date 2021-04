Alle deelnemers aan ‘proefvakantie’ Rhodos testen negatief voor terugreis

Nieuwe nachttrein verbindt Brussel met Amsterdam, Berlijn en Praag vanaf volgend jaar

6 april Een nieuwe nachttrein moet vanaf de lente van 2022 Brussel verbinden met Praag via Amsterdam, Berlijn en Dresden. Reizigers die in de vroege avond opstappen in Brussel, komen 's ochtends aan in de Tsjechische hoofdstad, zo kondigen initiatiefnemers European Sleeper en RegioJet vandaag aan.