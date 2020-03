Alle Belgische Center Parcs en Sunparks sluiten tijdelijk de deuren BVDH - MVDB

De zes Belgische vestigingen van Center Parcs en Sunparks sluiten door het coronavirus tijdelijk de deuren. Dat heeft Center Parcs zonet bekendgemaakt.

De bungalowparkgroep volgt de voorschriften van de Belgische overheid en neemt daarom de maatregel. Wie onderweg is naar Center Parcs Erperheide (Peer), De Vossemeren (Lommel) of Les Ardennes (Vielsalm, provincie Luik) of naar Sunparks Kempense Meren (Mol), De Haan aan Zee of Oostduinkerke, wordt gevraagd de reis te onderbreken en terug te keren naar huis.



De vestigingen sluiten om 12.00 uur 's middags allen de deuren en blijven zeker gesloten tot 3 april. Center Parcs informeert de gasten per sms en e-mail. Het bedrijf vraagt de gasten vriendelijk om geen telefonisch contact op te nemen.



De Nederlandse, Duitse en Franse parken zijn tot nader order wel geopend, Belgische gasten die daar hebben geboekt kunnen wel afreizen.