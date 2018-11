Al twee keer verwoest door natuurramp, maar jaar na orkaan ziet privé-eiland Richard Branson er weer prachtig uit HR

27 november 2018

18u00

Bron: Virgin, Traveller24 2 Reizen Necker Island, het privé-eiland van miljardair Richard Branson op de Britse Maagdeneilanden, ziet er weer fantastisch uit. Een dik jaar na de verwoestende orkaan Irma is het luxueuze resort helemaal heropgebouwd. Voor de tweede keer al, want ook in 2011 verwoestte een zware brand het droomeiland.

Necker Island, op de Britse Maagdeneilanden, maakt deel uit van Virgin Limited Editions, de groep die de vakantieparadijzen van Branson beheert. De Virgin-baas kocht het eiland in 1978 voor een prikje. De vraagprijs bedroeg 6 miljoen dollar, en hij bood er 100.000 dollar voor. De makelaar lachte zijn bod weg. Maar toen het eiland een jaar later nog te koop stond, trok Branson zijn stoute schoenen aan. Hij kon het domein kopen voor amper 180.000 dollar. Hij moest er wel binnen het jaar een resort op bouwen. Het werd een super-de-luxe resort, waar de sterren van deze wereld graag vertoeven. De miljardair ontvangt er ook zijn vrienden, familie en kennissen.

De orkaan Irma was niet de eerste natuurramp die Necker Island trof. In 2011 woedde een zware brand, ook al na een storm. Het verhaal doet de ronde dat actrice Kate Winslet toen de moeder van Branson in veiligheid bracht.

En vorig jaar moesten Branson en zijn team zich verschuilen in de wijnkelder voor de razende kracht van orkaan Irma. Veel bleef er tijdens de orkaan niet overeind. Door de wind van om en bij de 300 kilometer per uur sneuvelden de meeste gebouwen door het natuurgeweld. Branson verklaarde Necker Island onbewoonbaar. Op onderstaande foto’s is duidelijk waarom.

Maar zo'n prachtig stulpje kan je moeilijk laten verkommeren, dus startte Branson meteen met de heropbouw. Een heel jaar lang werd in sneltempo gewerkt en in oktober, enkele weken geleden, verwelkomde het resort zijn de eerste gasten. Onder meer tennisdiva Maria Sharapova ging er zopas op vakantie en postte enkele foto’s op social media.

Het gerestaureerde ‘Great House’ telt nu 11 kamers in plaats van de 9 die er voordien waren. Elke kamer heeft een eigen badkamer, kingsize-bed en een balkon met uitzicht op de Caraïbische zee, de Atlantische Oceaan en de eilanden in de buurt.

Er is ook een kamer met zes stapelbedden, speciaal om logeerpartijtjes voor kinderen te houden. De master suite op de bovenste verdieping heeft nog een privé jacuzzi en extra zonneterras. Om het hele eiland een nacht exclusief te huren, kan voor ongeveer 60.000 euro per nacht.

Bekijk ook: