Al minstens 13 Belgen verongelukt op vakantie: is dat meer dan normaal?

Het voorbije weekend kwam in de Franse Alpen een 28-jarige jongeman uit Ternat om het leven na een kwalijke val tijdens een trektocht . Op Tenerife zakte zondag een 50-jarige sportieve vrouw uit Geel in elkaar tijdens een uitdagende wandeling . Verongelukken er meer landgenoten dan anders op vakantie? “Toch niet, dat lijkt alleen maar zo omdat de omstandigheden vaak opvallend zijn”, zegt Xavier Van Caneghem, woordvoerder van Europ Assistance.

Belgen die op vakantie het leven laten zijn, met uitzondering van een hartstilstand, meestal betrokken in een verkeersongeval. Op 26 juni verongelukte een 56-jarige ondernemer uit Keerbergen met zijn motor in het Tsjechische Tabor. Een 22-jarige vrouw uit Ternat kwam op 14 juli om het leven in Malaga nadat een vrachtwagen botste tegen haar terreinwagen die met pech aan de kant stond. Al even dramatisch was het ongeval op 4 augustus, in Turkije, waarbij een 13-jarige meisje en haar 3-jarige broertje uit Wommelgem met een quad tegen een muur botsten en het leven lieten.

Al is het verkeer niet altijd de boosdoener. Begin deze maand kwam een 47-jarige man uit Baasrode op het leven toen hij in Kroatië nietsvermoedend het water in dook en een rots raakte.

Volledig scherm Begin deze maand kwam een 47-jarige man uit Baasrode op het leven toen hij in Kroatië nietsvermoedend het water in dook en een rots raakte. © RV / Google Maps

De perceptie is dat steeds meer Belgen op vakantie het leven laten, maar dat klopt niet. “De omstandigheden zijn deze zomer wel spectaculairder en dat resulteert in een grotere media-aandacht”, zegt Xavier Van Caneghem, woordvoerder van Europ Assistance.

Meer actie op vakantie

Toch zijn er wel degelijk meer ongevallen dan vroeger. In plaats van op het strand te liggen, zoeken veel Vlamingen de actie op: het mag hoger, dieper, verder en spectaculairder en dat is niet zonder risico. “Op populaire vakantiebestemmingen worden meer extreme sporten aangeboden dan vroeger. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitdagende mountainbiketochten. Maar vaak is de voorbereiding onvoldoende of beschikken ze niet over geschikt materiaal, waardoor ze ten val komen en met lichte blessures in het ziekenhuis belanden. Niettemin zien we maar zelden overlijdens”, zegt Van Caneghem.

Deze zomer zijn al zeker dertien repatriëringsdossiers geopend bij marktleiders Dela en Europ Assistance. Dat zijn er evenveel als voor corona. Er werden al vier repatriëringen uitgevoerd vanuit Italië, drie vanuit Frankrijk en twee vanuit Spanje.

