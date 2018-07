Al bijna 430.000 Belgen registreerden vakantie op website Buitenlandse Zaken kg

25 juli 2018

16u13

Bron: Belga 0 Reizen Sinds de reiswebsite Travellers Online van Buitenlandse Zaken in het leven werd geroepen, hebben al 427.735 Belgen er gebruik van gemaakt. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. Begin dit jaar waren stond de teller nog op 330.000 geregistreerde reizigers.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders lanceerde travellersonline.diplomatie.be in juli 2015. Sindsdien hebben bijna 430.000 Belgen zich dus aangemeld. Het vaakst is dat voor de landen Turkije, Egypte, Spanje, de Verenigde Staten en Frankrijk.

De registratie is relatief eenvoudig en gratis. Gebruikers moeten eerst een account aanmaken, hun reisgegevens invullen en een contactpersoon in geval van nood kiezen.



Reizigers die zich registreren, kunnen in crisissituaties sneller worden gecontacteerd door de FOD Buitenlandse Zaken of de ambassades en consulaten in het buitenland.