Al 90% van Waalse kleine toeristenverblijven volzet tijdens eerste week van paasvakantie

Legoland Gosselies wordt grootste van Europa

23 maart In 2026 of 2027 opent in Gosselies het grootste Legoland-attractiepark van Europa. Helemaal zeker is dat nog niet, maar de Britse entertainmentgroep Merlin Entertainments heeft de deelgemeente van Charleroi wel uitgekozen als prioritaire site. Wij trokken naar le Pays Noir, naar de voormalige terreinen van de Amerikaanse machinebouwer Caterpillar. “Legoland zou bij de opening meteen 1.400 banen opleveren”, zegt David Leclercq, woordvoerder van Sogepa, het Waals publiek investeringsfonds.