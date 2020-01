Al 5 miljoen euro uitgekeerd aan getroffen Thomas Cook-reizigers kv

10 januari 2020

18u32

Bron: Belga 0 Reizen Het Garantiefonds Reizen heeft de voorbije weken meer dan 5 miljoen euro uitgekeerd aan reizigers die werden getroffen door het faillissement van touroperator Thomas Cook eind september. Daarmee werden 6.800 reizigers terugbetaald, zegt directeur Mark De Vriendt.

Uitgedrukt in dossiers, heeft het claimcenter van het Garantiefonds Reizen bijna 3.200 dossiers afgehandeld van de maximaal verwachte 20.000. "Het claimcenter werkt op volle toeren en tracht het ritme van terugbetalingen aan te houden", zegt de directeur. Hij verwacht dat tegen mei de grote meerderheid van de claims afgehandeld zal zijn.

In totaal werden zowat 83.000 reizigers getroffen door het faillissement van touroperator Thomas Cook in België. 13.000 reizigers die op dat moment op reis waren, moesten gerepatrieerd worden. De anderen zagen hun reisplannen in het water vallen.