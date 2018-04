Al 40 Europese vluchten afgelast na stroomstoring Schiphol kv tk

29 april 2018

05u03

Bron: ANP 56 Reizen De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM heeft in totaal al 40 Europese vluchten geschrapt door de stroomstoring eerder zondagochtend op Schiphol. Het is niet duidelijk of er nog meer vluchten uit zullen vallen, maar de luchtvaartmaatschappij houdt de situatie nauwlettend in de gaten, aldus een woordvoerster. Schiphol geeft aan dat in ieder geval tussen 09.00 uur en 11.00 uur binnenkomende vluchten worden verminderd. Uitgaande vluchten hebben geen beperkingen, aldus de luchthaven, maar meerdere vluchten worden vertraagd of geannuleerd.

De problemen vinden net plaats tijdens de meivakantie in Nederland, waardoor het sowieso al drukker is op de luchthaven.

De wachttijden bij de balies om vluchten om te boeken zijn lang. De KLM had extra personeel opgeroepen, maar door de files richting Schiphol was het ook voor het personeel lastig om de luchthaven te bereiken. "Het is ook bij ons alle hens aan dek."

Een woordvoerder van de luchthaven roept de reizigers op om hun vluchtinformatie goed in de gaten te houden, zodat ze niet onnodig naar de luchthaven komen. "We houden inkomende vluchten af. Het is nu eerst zaak om mensen van de luchthaven te laten vertrekken. Pas daarna zullen we weer vluchten toelaten."

De storing bij het inchecksysteem is mogelijk gelinkt aan een stroomstoring in Amsterdam Zuid-oost. 18.000 aansluitingen, huizen en bedrijven, kwamen zonder stroom te zitten. Midden in de nacht bleek dat ook Schiphol kampte met problemen met de stroom, mogelijk het gevolg van een spanningsdip die door die stroomstoring werd veroorzaakt: "Grote kans dat deze dip een indirect gevolg is van de storing", aldus een woordvoerster van netbeheerder TenneT.

De storing was op Schiphol rond 06.45 uur verholpen, maar de gevolgen kunnen mogelijk nog tot maandag voelbaar zijn.

Op foto's op sociale media is te zien dat lange rijen mensen in de aankomsthal stonden te wachten. Passagiers krijgen de raad om de vluchtentijden in de gaten te houden alvorens naar de luchthaven te gaan.

