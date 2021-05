Akkoord over coronacertificaat reizen is er, maar Europese top moet nog praktische knopen doorhakken

Wie een PCR-test ondergaat of voor een eerste coronaprik langsgaat in het vaccinatiecentrum krijgt de QR-code er automatisch bij. Dat verklaarde Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) in De Ochtend op Radio 1 daags na de overeenstemming tussen de EU-landen en het Europees Parlement over het coronacertificaat dat reizen binnen de EU weer gemakkelijker moet maken. De uitrol van het certificaat moet ten laatste 1 juli van start gaan. Het akkoord is er, maar een Europese top volgende week moet nog enkele praktische knopen doorhakken.

Het basisprincipe van het certificaat - dat officieel ‘het Europees digitaal coronacertificaat zal heten - is dat de houder ervan vrij zal kunnen rondreizen in de Schengenzone. Wie gevaccineerd is tegen het coronavirus of beschikt over een negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur of een sneltest niet ouder dan 24 uur, zal gratis een certificaat kunnen krijgen. Het gaat om een QR-code - of voluit Quick Response-code - voor op de smartphone of een papieren document. Het certificaat is ook bedoeld voor wie de voorbije zes maanden positief getest heeft op het coronavirus en zo antilichamen heeft opgebouwd.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het uitreiken van de QR-code is in handen van de overheid. Wie een PCR-test ondergaat (kostprijs 47 euro) en een negatief resultaat krijgt, moet de code erbij krijgen, stelt Vandenkendelaere. Hetzelfde geldt voor wie langsgaat voor een eerste coronaprik. De technische uitbouw hiervoor moet de komende weken “in een recordtempo” gerealiseerd raken. Gevraagd of minderjarigen ook een coronacertificaat krijgen - zij komen voorlopig nog niet in aanmerking voor vaccinatie - bleef de CD&V’er wat op de vlakte. Hij “vermoedt” dat een PCR-test nodig blijft. Volgende week op een Europese top moet hierover nog uitsluitsel volgen.

De Europese Commissie belooft minstens 100 miljoen euro uit te trekken om de tests “betaalbaar en toegankelijk” te houden. Dit is vooral voor wie regelmatig de grens over moet, bijvoorbeeld om te werken of naar school te gaan. Indien nodig kan er nog een tweede enveloppe van 100 miljoen euro worden vrijgemaakt.

Noodrem

Eens het coronacertificaat in handen, mogen in principe geen extra beperkingen - zoals quarantaine, isolatie of extra tests - worden opgelegd. Belangrijk: in de overeenkomst is “een noodremmechanisme” ingebouwd. Indien een EU-lidstaat geconfronteerd wordt met een plotse corona-uitbraak en de volksgezondheid in gevaar komt, treedt dit in werking. Ook over wat te doen met reizigers die zich in zo’n besmettingszone bevinden en willen terugkeren naar hun woonplaats, is nog geen uitsluitsel. Ook dit is een agendapunt voor de Europese top volgende week.

Controles aan de grens?

De lidstaten hebben zich ertoe geëngageerd het certificaat niet als een absolute voorwaarde te beschouwen om het land binnen te mogen.

Ook denkt Vandenkendelaere niet dat agenten in de zomermaanden aan de grenzen zullen staan om binnenkomend autoverkeer te controleren op het certificaat. Op luchthavens en treinstations ligt het anders en is dit meer aannemelijk. Wel acht hij het realistisch dat bij aankomst bij een vakantiewoning of een hotelkamer je het certificaat moet voorleggen.