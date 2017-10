Airbus en Bombardier gaan samenwerken om C-Serie op de markt te brengen redactie

De directeur van Bombardier Alain Bellemare (links) presenteert samen met Airbus-topman Romain Trapp de plannen over de samenwerking. De Europese vliegtuigbouwer Airbus en de Canadese vliegtuig- en treinenfabrikant Bombardier zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de verdere ontwikkeling van de C-Serie, het nieuwe vliegtuig van Bombardier. Airbus neemt een meerderheidsbelang van 50,1 procent in het C-Serieprogramma. Dat maakten beide bedrijven bekend.

Bombardier raakte door de nieuwe vliegtuigenreeks in de financiële problemen. De ontwikkeling bleek duurder te zijn dan voorzien en het toestel kwam later dan gepland op de markt. Bovendien voerde de Verenigde Staten drie weken geleden een invoerheffing van 220 procent en een antidumpingheffing van 80 procent in op vliegtuigen van de Canadese constructeur, na een klacht van de Amerikaanse concurrent Boeing.

Tweede productielijn

De expertise van Airbus moet nu helpen om van het geplaagde vliegtuig alsnog een succes te maken en de kosten drastisch te verlagen. Het hoofdkantoor van de C-Serie blijft in Canada. Daarnaast wordt een tweede productielijn opgezet in Alabama in de Verenigde Staten, waar Airbus een fabriek heeft.

De nieuwe toestellen met 100 à 150 zetels zijn gemaakt voor middellange afstandsvluchten. Bombardier houdt 31 procent in handen, terwijl de provincie Quebec, een investeerder in de C Series, 19 procent zal bezitten.