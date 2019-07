Airbnb schikt zich naar Europese consumentenregels: geafficheerde prijs ook echt de eindprijs ADN

11 juli 2019

15u50

Bron: Belga 0 Reizen Airbnb heeft de manier waarop het zijn aanbod presenteert in overeenstemming gebracht met de Europese normen. Dat heeft de Europese Commissie vandaag aangekondigd na onderhandelingen met het populaire verhuurplatform.

Vorige zomer hadden de Commissie en de Europese consumenteninstanties Airbnb op de vingers getikt omdat het platform de prijzen en voorwaarden voor de huur van kamers en woningen niet voldoende transparant weergaf op de site. Zo doken er bij een boeking op de volgende pagina's soms extra lokale taksen, schoonmaakvergoedingen of andere verplichte bijkomende kosten op.

"Voortaan kunnen consumenten erop betrouwen dat de prijs die ze op de eerste pagina zien ook de eindprijs zal zijn", zo begroet eurocommissaris Vera Jourova de aanpassingen. De Tsjechische verwacht dat ook de concurrerende platforms snel het voorbeeld van Airbnb zullen volgen.



Behalve die toezegging heeft Airbnb er ook voor gezorgd dat consumenten duidelijk zien of een accomodatie wordt verhuurd door een particulier of een professional. Er is voortaan ook een makkelijk toegankelijke link naar de bemiddelingsdienst bij geschillen. Het platform legt consumenten nu ook duidelijk uit dat ze in eigen land een rechtszaak tegen Airbnb kunnen aanspannen en dat ze lokale verhuurders kunnen aanklagen bij schade of letsel.