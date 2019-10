Airbnb biedt exclusief verblijf in Barbiehuis aan ttr

17 oktober 2019

18u21

Bron: USA Today 1 Reizen Is roze jouw lievelingskleur en ben je fan van Barbie? Dan is een overnachting in dit Barbiehuis wellicht iets voor jou. Airbnb biedt een exclusief verblijf aan in een levensechte replica van het beroemde poppenhuis. Het zwembad, de cinema en de fitnessruimte zijn slechts enkele troeven van het roze stulpje in Malibu.

Logeren in het wereldberoemde ‘dreamhouse’ van Barbie. Het is een kinderdroom van velen die nu ook werkelijkheid kan worden. Geïnteresseerden kunnen op 23 oktober, om 20 uur onze tijd, hun kans wagen om een verblijf van twee nachten, van 27 tot 29 oktober, te boeken via de website van Airbnb.

In ruil voor 60 dollar per nacht (omgerekend zo’n 53,92 euro) kun je met drie vrienden in het Barbiehuis logeren. “A once in a lifetime chance”, klinkt het op Airbnb. De opbrengst gaat naar een liefdadigheidsinstelling: het Barbie Dream Gap Project. Deze organisatie financiert projecten die meisjes meer zelfvertrouwen moeten geven.



In de villa zullen allerlei activiteiten plaatsvinden. Terwijl je van het prachtige uitzicht over de Stille Oceaan geniet, leer je schermen van olympisch kampioene Ibtihaj Muhammad. Nadien kun je ontspannen met een cocktail aan het zwembad. Nog niet overtuigd? “Een herinnering voor het leven”, prijst Barbie haar stulpje aan op het verhuurplatform. “Mijn droomhuis is de perfecte plek om nieuwe dingen te leren. Ik hoop dat het ook als jouw droomhuis zal aanvoelen”.

Het is niet bekend wie de rest van het jaar in de woning verblijft.