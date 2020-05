Air France-KLM noemt trein als alternatief voor korte (binnenlandse) vluchten HLA

26 mei 2020

13u33

Bron: Belga 1 Reizen Luchtvaartconcern Air France-KLM onderzoekt de mogelijkheid van de inzet van treinen op bepaalde korte trajecten. Dat schrijft het Frans-Nederlandse concern in een document dat voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering is gepubliceerd.

Het is Air France-KLM er alles aan gelegen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat wil het concern deels bereiken met de inzet van schonere vliegtuigen en door gebruik te maken van schonere brandstof. Maar ook de inzet van treinen als volwaardig alternatief voor een aantal binnenlandse Air France-trajecten is een optie.

Eerder kreeg Air France-KLM een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro vanuit Parijs. Volgens de Franse minister van Financiën Bruno le Maire ging dat pakket gepaard met de nodige duurzaamheidseisen. Over Nederlandse steun voor KLM van 2 miljard tot 4 miljard euro wordt nog altijd onderhandeld.



Na de zomer komt het bedrijf met een strategie-update. Met name met de lokale vluchten van Air France valt volgens het moederbedrijf een wereld te winnen. Dit onderdeel was vorig jaar goed voor een verlies van 200 miljoen euro.

Lees ook:

Air France en KLM krijgen tot 11 miljard euro staatssteun van Frankrijk en Nederland

“Je kan jezelf niet blijven heruitvinden. Ooit houdt het op”: hoe Brussels Airlines keer op keer van koers veranderde(+)