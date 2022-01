Air France en KLM verhogen ticketprijzen wegens extra kosten duurzame brandstof

De prijs van een ticket voor een vlucht met Air France, KLM en Transavia gaat met 1 tot 12 euro omhoog. Dat is nodig om de extra kosten van de duurzame brandstof die de luchtvaartmaatschappijen voortaan zullen gebruiken, deels te compenseren. De CO2-uitstoot van de brandstof ligt minstens 75 procent lager dan die van fossiele kerosine. Volgens KLM is het dan ook “op korte termijn het belangrijkste middel om de CO2-uitstoot in de luchtvaart drastisch te verminderen”.

In Frankrijk geldt sinds dit jaar een verplichting om de klassieke fossiele kerosine te mengen met minstens 1 procent duurzame brandstof (Sustainable Aviation Fuel of SAF). Er werd ook een stappenplan uitgetekend om te gaan naar 2 procent in 2025 en 5 procent in 2030. In Nederland is er nog geen verplichting, maar ook KLM en Transavia, die samen met Air France de luchtvaartgroep Air France-KLM vormen, zullen vanaf nu standaard duurzame brandstof gebruiken. Zo zal KLM 0,5 procent SAF bijmengen voor vluchten die vertrekken vanaf Amsterdam.

De kosten voor de duurzame brandstof liggen “minstens vier keer hoger”, en die extra kosten wordt doorgerekend in de tickets. “De verhoging van de ticketprijzen varieert van 1 tot 12 euro voor een ticket, afhankelijk van geboekte cabineklasse (economy of business) en de te vliegen afstand”, klinkt het in een persbericht van KLM. De klanten krijgen daarnaast de mogelijkheid om bovenop de standaard bijmenging nog een hoeveelheid duurzame brandstof in te kopen. “Elke euro die vrijwillig wordt bijgedragen, zal geïnvesteerd worden in de aankoop van duurzame brandstof”, aldus Air France.

Vermindering CO2-uitstoot

De luchtvaartsector, die verantwoordelijk is voor 2,5 à 3 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, streeft naar een nul-uitstoot in 2050. Voor een groot deel van de vermindering wordt gerekend op niet-fossiele brandstoffen. Niet alleen de hoge kostprijs speelt nog parten, maar ook de productie is momenteel nog veel te laag.

Ook in België wordt er ingezet op duurzame brandstof. Zo maakte Brussels Airport onlangs bekend dat het de komende jaren een fabriek wil bouwen waar kerosine gemengd zal worden met biobrandstof. Brussels Airport zou zo de eerste luchthaven wereldwijd worden waar dat ter plaatse gebeurt. De luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines, TUI en DHL zouden die biobrandstof als eerste gebruiken.

Duurzame brandstof wordt onder meer gemaakt op basis van gebruikte oliën of residuen uit bos- en landbouw, en er is ook synthetische SAF. Het duurzame alternatief vertegenwoordigde in 2019 minder dan 0,1 procent van de 360 miljard liter brandstof die de luchtvaart gebruikte.