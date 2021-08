Air Belgium weigert voorlopig toeristen voor Martinique of Guadeloupe

Frankrijk scherpt maatrege­len aan nu coronabe­smet­tin­gen blijven stijgen, lockdown op Guadeloupe

11 augustus De Franse overheid heeft woensdag nieuwe regels aangekondigd in de strijd tegen het stijgende aantal coronabesmettingen in het land. De coronapas wordt nu ook verplicht in de grote winkelcentra in de departementen met een incidentie boven de 200. In het Franse overzeese gebied Guadeloupe wordt de lockdown verstrengd.