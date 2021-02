Air Belgium vliegt ten vroegste opnieuw in april, Air Antwerp in mei

Reizen verboden tot net voor de paasvakan­tie. Maar mogen we er daarna weer opuit vliegen? “Nog geen kruis over maken”

12:51 Het verbod op niet-essentiële reizen geldt tot 1 april. Het weekend daarop begint de paasvakantie. Gaan we dan massaal op reis kunnen vertrekken? Of neemt het Overlegcomité het zekere voor het onzekere en valt ook de paasvakantie in het water? “Alles hangt af van de cijfers”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs.