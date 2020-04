Air Belgium schrapt lijnvluchten tot begin juni WDw

10 april 2020

13u05

Bron: Belga 1 Reizen Air Belgium zal ten vroegste op 3 juni weer naar de eilanden Guadeloupe en Martinique vliegen, zo staat te lezen op de website van de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Tot nu toe dacht de maatschappij al een maand eerder te kunnen hervatten. "Na een grondige analyse blijkt helaas niet aan de voorwaarden te worden voldaan om onze vluchten naar de Antillen vanaf 2 mei 2020 te kunnen hervatten", klinkt het in een update.

Reizigers die rechtstreeks op de website van Air Belgium hadden geboekt, werden al op de hoogte gebracht via e-mail. Wie via een reisagentschap of touroperator heeft geboekt, neemt best zelf contact op met dat bedrijf.

Staatssteun

Net als verschillende andere luchtvaartbedrijven in ons land, liet Air Belgium weten staatssteun nodig te hebben om de coronacrisis te doorstaan. Bij de maatschappij, die deels in handen is van de investeringsmaatschappijen van het Waals gewest en de federale overheid, werken 350 mensen.

