Air Belgium lanceert rechtstreekse vluchten naar Guadeloupe en Martinique kg

16 juli 2019

11u04

Bron: Belga 6 Reizen Air Belgium onderneemt een nieuwe poging om onder eigen naam vluchten uit te voeren vanop de luchthaven van Charleroi. Vanaf december vliegt de Belgische luchtvaartmaatschappij naar Guadeloupe en Martinique op de Caraïben.

Air Belgium begon in juni vorig jaar met lijnvluchten naar Hongkong. Het sprak de ambitie uit om in het eerste jaar al een half miljoen reizigers te vervoeren tussen België en China. Maar door een geschil met Chinese touroperatoren werd de verbinding na enkele maanden al stopgezet. De maatschappij voerde sindsdien enkel nog vluchten uit in opdracht van andere maatschappijen.



Maar daar komt nu dus verandering in. Air Belgium gaat vanaf 7 december twee keer per week, op woensdag en op zaterdag, in een lus met een Airbus A340 van Charleroi naar Pointe-à-Pitre in Guadeloupe en Fort-de-France in Martinique op de Franse Antillen vliegen. De goedkoopste tickets zouden 345 euro kosten, inclusief bagage.



"Het zijn veilige bestemmingen", zegt CEO Niky Terzakis. "Je hebt er zonnig weer, exotische stranden, vriendelijke mensen, natuur, goed eten én je bent nog in Europa." Omdat het om Frans grondgebied gaat, is een visum niet nodig. "De Belgen zijn er nu al de tweede grootste groep toeristen, maar ze hadden geen rechtstreekse vluchten.”



De Chinese droom van Terzakis is ondertussen niet verdwenen. “We blijven zeker inzetten op China, maar het was te laat om er deze zomer nog mee te beginnen”, zegt hij. Het plan is om volgend jaar met twee Chinese bestemmingen te starten. “En we zullen daarnaast nog twee andere bestemmingen aankondigen om te lanceren begin volgend jaar”, zegt Terzakis.

