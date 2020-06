Air Belgium lanceert midden december directe lijn van Zaventem naar Mauritius KVDS

22 juni 2020

15u05

Air Belgium lanceert midden december een nieuwe directe verbinding naar het exotische vakantie-eiland Mauritius. Dat heeft de Waalse luchtvaartmaatschappij zelf bekendgemaakt. Vertrekken doe je op Brussels Airport.

Air Belgium vliegt al vanaf Charleroi op Martinique en Guadeloupe. Momenteel liggen die vluchten wel stil door de uitbraak van het coronavirus. Pas op 15 juli zullen ze hernomen worden.

Nederlandse Antillen

Air Belgium wil in de loop van volgend jaar ook naar de Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten gaan vliegen.



Het bedrijf meldt verder dat het 2019 afsloot met een omzet van 62,5 miljoen euro en een winst voor belasting van 5,6 miljoen euro. Twee weken geleden raakte nog bekend dat verschillende Waalse en federale overheidsvehikels de wankele luchtvaartmaatschappij 6 miljoen euro extra kapitaal toestaken.

Net als de hele luchtvaartsector is Air Belgium fors getroffen door de coronacrisis. Bovendien zijn de fundamenten van Air Bel­gium bijzonder broos. Het bedrijf is opgericht in 2016 om vanuit Charleroi naar China te vliegen. Maar het bedrijf incasseerde de ene na de andere tegenvaller.

Zo moest Air Belgium eindeloos wachten op een Belgische vlieglicentie. Vier maanden nadat de vluchten naar China waren opgestart, moest Air Belgium de lijn stilleggen wegens een geschil met zijn Chinese touroperator.

