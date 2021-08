Air Belgium biedt passagiers aan hun vluchten naar Martinique uit te stellen

Frankrijk verscherpt coronamaat­re­ge­len aan Bretonse kust, noodplan geacti­veerd op Corsica

4 augustus Gezondheidsfunctionarissen in Frankrijk hebben gisteren op verschillende plaatsen de coronamaatregelen aangescherpt, in reactie op het toenemende aantal besmettingen door de deltavariant. Zo is in enkele onder toeristen populaire Franse kustgebieden de mondkapjesplicht heringevoerd, minder dan twee maanden nadat de autoriteiten de beperking hadden opgeheven.