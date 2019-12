Air Asia start restaurant met alleen maar vliegtuigmaaltijden mvdb

02 december 2019

16u08

Bron: ANP 0 Reizen Luchtvaartmaatschappij AirAsia meent zulk lekker Aziatisch eten aan boord van de vliegtuigen te serveren, dat ze restaurants opent die gerechten aanbiedt die zijn gebaseerd op de vliegtuigmaaltijden.

AirAsia, de eerste prijsvechter in het Aziatische luchtruim, heeft vandaag in zijn thuishaven Kuala Lumpur het eerste restaurant geopend, genaamd Santan T&Co.



De baas bij AirAsia, Tony Fernandes, voorziet naar eigen zeggen dat de klanten het vliegtuigvoedsel ook op de grond zo smakelijk zullen vinden, dat deze uitspanning uitgroeit tot een keten met vestigingen over heel de wereld. Eind 2020 moeten het er volgens de baas van de restaurant-tak, Catherine Goh, vijf zijn en binnen vijf jaar kunnen het er honderd zijn met behulp van franchising.



AirAsia heeft steeds meer activiteiten naast de luchtvaart, vooral op het internet. zoals de BigPay financiële dienstverlening of de reisagent AirAsia.com.