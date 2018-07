Afkoeling nodig tijdens deze hitte? Dit zijn de tien beste waterparken ter wereld bvb

Bron: The Sun, TripAdvisor 0 Reizen Al gedurende enkele weken hebben we te maken met heel hoge temperaturen en het kwik zal de komende dagen en weken blijven stijgen tot 30 graden en meer. Wie op vakantie is en afkoeling zoekt, kan een bezoekje plannen aan een van deze waterparken in het buitenland. Blijf je gewoon thuis, droom dan weg van een verfrissende duik.

TripAdvisor maakte de tien beste waterparken ter wereld bekend. Zij baseerden zich op de beoordelingen van het afgelopen jaar die bezoekers op hun website gaven aan de parken.

1. Siam Park – Adeje (Tenerife)

Siam Park is net als vorig jaar uitgekozen tot het beste waterpark ter wereld. Het park heeft zich gebaseerd op de Thaise architectuur en beschikt over meer dan dertig adembenemende waterglijbanen, waaronder zelfs enkele glijbanen met een vrije val. Je kan er heerlijk ontspannen, maar sommige attracties kunnen je ook een adrenalinekick geven.

2. Waterbom Bali – Kuta (Indonesië)

Spannende waterglijbanen doorkruisen het 3,8 hectare grote park en zorgen voor urenlang plezier voor jong en oud. 68 procent van het tropische park bestaat uit flora. Je kan er ook genieten van een tropisch drankje aan een bar aan het zwembad.

3. Beach Park – Aquiraz (Brazilië)

Met een grootte van 16,8 hectare is Beach Park het grootste waterpark in Latijns-Amerika. Er is voor ieder wat wils, zowel voor jong als oud. Je vindt er zwembaden, sauna's, ecologische wandelpaden, kunstmatige stroomversnellingen en - niet voor de watjes onder ons - een waterglijbaan van veertien verdiepingen hoog.

4. Thermas dos Laranjais – Olímpia (Brazilië)

Thermas dos Laranjais is het populairste waterpark in de Braziliaanse deelstaat São Paulo. Het is meer dan 26 hectare groot en heeft meer dan 50 attracties. Je vindt er ook twee kunstmatig aangelegde stranden en je kan er surfen op de door een machine aangedreven golven.

5. Disney’s Typhoon Lagoon Water Park – Orlando (Verenigde Staten)

Disney's Typhoon Lagoon Water Park, een van de twee waterparken in het Walt Disney World Resort, beschikt over attracties voor het hele gezin, van snelle glijbanen tot een kindergedeelte waar je op een vlot kan ronddobberen. Dit waterpark is de juiste plek voor iedereen die van waterattracties houdt. Naast de geweldige waterglijbanen kan je ook genieten van een traag stromende rivier, een van de grootse golfslagbaden ter wereld en een speeltuin voor de kinderen. Wil je rustig genieten van de zon? Dat kan ook in dit tropisch paradijs.

6. Aquapark Istralandia – Novigrad (Kroatië)

Aquapark Istralandia is op slechts vijf kilometer van de kust gelegen. Met de twintig verschillende zwembaden en glijbanen, is er voor elk wat wils in dit waterpark. Verspreid over acht hectare heeft het zwemparadijs meer dan 1,6 km aan buisglijbanen met verschillende snelheden voor zowel volwassenen als kinderen. Je vindt er ook het grootste golfslagbad van Europa.

7. Wild Wadi Waterpark – Dubai ( Verenigde Arabische Emiraten)

Het Wild Wadi Waterpark bevindt zich naast het 321-meter hoge luxueuze hotel Burj Al Arab. Het park biedt dertig attracties aan voor het hele gezin. Als je meer van de rust wil genieten, kan je ook rustig een boek lezen in een van de negen VIP-strandhuisjes die uitgerust zijn met eersteklas ligstoelen.

8. Makadi Water World – Hurghada (Egypte)

Makadi Water World ligt aan de kustlijn van de Rode Zee. In het waterpark kan je kiezen uit meer dan 50 verschillende attracties, net als speeltuinen die elk een eigen thema hebben. Een van de hoogtepunten voor waaghalzen is de 19 metershoge vrije val glijbaan, maar als je van rustigere dingen houdt, kan je ook genieten van de traag stromende rivier.

9. Eco Parque Arraial d’Ajuda – Porto Seguro (Brazilië)

Het waterpark ligt naast het strand van Porto Seguro en biedt tal van activiteiten voor alle leeftijden. De echte durvers onder ons kunnen zich wagen aan de twee glijbanen met een hoogte van maar liefst zeventien meter.

10. WetSide Water Park – Hervey Bay (Australië)

De toegang tot het waterpark is gratis, behalve voor het surfen op de door een machine aangedreven golven betaal je zes dollar voor vier minuten. Verder biedt het park volop gratis speeltoestellen, waterglijbanen en zwembaden.

Andere Europese waterparken

In de top tien van de beste Europese waterparken prijken naast die van Tenerife en Kroatië ook nog Etnaland (Belpasso, Sicilië), H2O Aquapark (Rostov-on-Don, Rusland), The LC (Swansea, Wales), WaterWold Waterpark (Ayia Napa, Cyprus), Water Park (Faliraki, Griekenland), Druskininkai Aquapark (Druskininkai, Litouwen), Slide & Splash - Water Slide Park (Lagoa, Portugal) en Action Aquapark (Sunny Beach, Bulgarije).

Naast het zwembad in je eigen tuin zijn er dus mogelijkheden genoeg om verkoeling te zoeken tijdens deze warme dagen. De manier waarop deze Chinezen afkoeling zoeken, is wel af te raden!