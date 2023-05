Adult-only hotels worden steeds populairder, reisexpert tipt betaalbare toppers: “Vanaf 959 euro voor een week all-in in september”

Vanaf 49 euro met de nachttrein naar Berlijn: “Je komt uitgerust aan en kan meteen de stad induiken”

Voor het eerst sinds lang vertrekt er vanuit ons land nog eens een nachttrein. Morgen start vanuit Brussel de treinverbinding richting Berlijn, vandaag is er al een eerste rit Berlijn-Brussel. Dat is een voorloper van nieuwe trajecten die de volgende jaren gelanceerd worden. Hoe comfortabel is het? Wat kost het? En hoelang duurt de rit? Onze reisexpert en nachttreinliefhebber Johan Lambrechts zet je meteen op het juiste spoor.