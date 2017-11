Adembenemend? Dit is de harde realiteit achter een van de populairste toeristische attracties ter wereld Koen Van De Sype

Bron: TripAdvisor, news.com.au 0 TripAdvisor Enkele toeristen op de Trolltunga (letterlijk: tong van de trol). Reizen Je hebt er misschien ook al eens een foto van voorbijkomen zien komen op sociale media: Trolltunga in Noorwegen, een rotsformatie die bijna horizontaal uit een berg steekt en ongeveer 350 meter boven het meer Ringedalsvatnet hangt. Dé plaats voor het perfecte vakantiekiekje. Alleen, de werkelijkheid is enigszins anders dan de vele beelden doen vermoeden.

Want foto’s wekken de indruk dat het een plekje is in een uithoek van de wereld, ver van alles en iedereen vandaan. Een desolate plek waar alleen de grootste avonturiers raken. Niets is echter minder waar. Want de plek wordt overspoeld door toeristen, zo blijkt uit foto’s van reizigers.

Kritiek

Onder meer op de recensiewebsite TripAdvisor zijn foto’s te zien van de lange wachtrijen die net buiten het beeld staan en in de commentaren klinkt kritiek op de drukte en de rommel op de hotspot. “Het was een grote teleurstelling toen we er aankwamen”, klinkt het bij een reiziger. “Overal ligt er vuilnis dat mensen hebben achtergelaten. Zelfs op het einde van het seizoen is het er druk. Je moet ongeveer een uur wachten voor je een foto kan nemen.”

En hij is niet de enige die kritiek heeft: “Wij hebben maar liefst vier uur moeten wachten voor we een foto konden nemen”, klinkt het nog. De enige manier om de wachtrijen te ontwijken is volgens enkele reizigers zorgen dat je er om 6 uur ’s morgens bent.

Magisch

Maar niet te veel getreurd, want ondanks alles zijn reizigers het er vrij unaniem over dat Trolltunga zelf een magische ervaring is. “Het decor is absoluut adembenemend. Je klimt vanop zeeniveau naar een rotsachtig plateau, waar je een overdonderend uitzicht hebt over het meer en de omliggende bergen. De rots zelf is een wonderlijk zicht en als je erop zit, besef je pas echt hoe nietig de mens is.”