Zomer van Aarschot Gesponsorde inhoud Actief citytrippen in en rond Aarschot

Aarschot

09 juli 2020

Genoeg binnen gezeten de laatste maanden? Nood aan een flinke portie beweging in de open lucht, eventueel aangevuld met een stevig snuifje cultuur en ontspanning? Zet dan maar alvast een trip naar Aarschot op je to-dolijst deze zomer. Vijf redenen waarom Aarschot een bezoek meer dan waard is….

1. Aarschot barst van de mooie plekjes en bezienswaardigheden

In het stadscentrum van Aarschot kunnen liefhebbers van historische gebouwen volop hun hart ophalen. Struin door het charmante Begijnhof, beklim de 200 treden van de imposante Onze-Lieve-Vrouwekerk en bewonder de prachtige gevels van de gezellige Grote Markt. En vergeet vooral ook geen bezoek te brengen aan de gerestaureerde ’s Hertogenmolens, één van de vele molens in Aarschot die je kan bezichtigen. Een echte aanrader!

Extra tip: Tijdens de zomermaanden kunnen je kinderen zich op de Grote Markt en de Bonewijk uitleven in leuke pop-up speeltuintjes. Zo blijven zij actief, terwijl jij even uitrust op een terrasje.

2. Wandelaars en natuurliefhebbers kunnen volop hun hart ophalen

In en rond Aarschot kan je kiezen uit verschillende wandelroutes die je leiden langs de mooiste natuurlandschappen en bijzondere plekjes. Trek je stapschoenen aan en maak bijvoorbeeld de prachtige Demervalleiwandeling (14,4 km). Die voert je niet alleen langs de rustgevende Demerbroeken en natuurgebied Molenheide maar brengt ook twee Aarschotse molens, de Heimolen in deelgemeente Langdorp en de watermolen van Testelt op je pad.

3. Avonturiers komen aan hun trekken op het water

Niet bang van wat avontuur? Huur dan eens een kajak of kano en ontdek de prachtige streek van Aarschot vanop het kronkelende water. Achter elke rivierbocht van de Demer ligt een nieuwe verrassing op je te wachten.

Extra tip: Aan de Beemdenbrug in Langdorp werd een ontmoetingsplaats langs het water geïnstalleerd waar je zo het water kan inglijden of even aan land kan gaan voor een pauze. Neem dus zeker een picknick mee en installeer je aan de bijzondere, kronkelende tafels!

4. Aan verrassende fietstochten geen gebrek in Aarschot!

Met het Sven Nijs Cycling Center in de buurt, weet je dat je je kuiten maar beter insmeert als je in Aarschot en omstreken wilt komen fietsen. Maar ook voor rustige fietstochten met een originele insteek kan je in Aarschot terecht. Wat dacht je bijvoorbeeld van een Bierseizoenenfietsroute langs molens en brouwerijen of de Belpop Bonanza Fietsroute, een tocht die je laat kennis maken met unieke stukjes Belpop-geschiedenis uit de streek? Keuze genoeg!

5. De zomer wordt extra mooi in Aarschot

Tijdens de zomermaanden bruist Aarschot van de extra activiteiten die stuk voor stuk de moeite waard zijn voor jong en oud. Schrijf je in voor leuke wandel- en fietszoektochten, kom genieten van cultuur tijdens een tocht langs de poëzieroute of vind rust en ontspanning op de Via Arte-wandeling langs trage wegen.

Extra tip: Een volledig overzicht van alle zomeractiviteiten, bezienswaardigheden en toeristische must-do’s in Aarschot vind je op www.zomervanaarschot.be. Ga dus snel een kijkje nemen en plan je trip naar Aarschot vandaag nog!