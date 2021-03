Aantal toeristische overnachtingen vorig jaar gehalveerd in Europa

Het aantal toeristische overnachtingen in de Europese Unie is vorig jaar met 52 procent gedaald tegenover het jaar voordien, door de gevolgen van het coronavirus. In totaal waren er 1,4 miljard overnachtingen, blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

In alle EU-lidstaten daalde het aantal overnachtingen in 2020 in vergelijking met het jaar voordien. Cyprus, Griekenland en Malta waren de zwaarst getroffen landen met dalingen van meer dan 70 procent. In Nederland en Denemarken was de daling het minst sterk (minder dan 35 procent). Ons land zit op het Europese gemiddelde, met een daling van bijna 52 procent.

Het aantal overnachtingen van buitenlandse bezoekers daalde binnen de EU met 68 procent tegenover 2019, terwijl dat van de binnenlandse bezoekers daalde met 38 procent. Enkel Slovenen (+33 procent), Maltezen en Cyprioten (telkens +15 procent) verbleven meer nachten in hun eigen land in vergelijking met 2019. In Spanje, Griekenland en Roemenië daalde het aantal overnachtingen van binnenlandse bezoekers het sterkst, tot -40 procent.

De daling van aantal overnachtingen van buitenlandse bezoekers was het grootst in Cyprus en Roemenië (-80 procent). In België zakte het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen met bijna 69 procent en het aantal overnachtingen van binnenlandse bezoekers met 35 procent.