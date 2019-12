Aantal slachtoffers in burgerluchtvaart aanzienlijk gedaald dit jaar (ondanks crash Boeing 737 MAX 8) KVDS

Bron: ANP 0 Luchtvaart Ondanks de crash van een Ethiopische Boeing 737 MAX 8 in maart, is het aantal doden bij vliegtuigongevallen in 2019 aanzienlijk gedaald in vergelijking met vorig jaar. Gemeten naar het aantal slachtoffers is dit jaar het op twee na veiligste in de geschiedenis van de commerciële luchtvaart sinds de Tweede Wereldoorlog.

Volgens voorlopige cijfers van luchtvaartveiligheidskantoor JACDEC kwamen wereldwijd 293 mensen om het leven bij ongevallen in de civiele luchtvaart in 2019, 48 procent minder dan in 2018. Toen waren 559 doden te betreuren. 189 van die slachtoffers vielen bij een eerste crash van een Boeing 737 MAX in oktober 2018. Toen ging het om een toestel van de Indonesische maatschappij Lion Air.

Op twee na veiligste jaar

Meer dan de helft van de slachtoffers in 2019 verloor het leven bij de Boeing-crash op 10 maart, die 157 levens kostte. Bij de cijfers zijn ook 12 doden meegeteld van het ongeluk met een Fokker-100 in Kazachstan net na Kerstmis.



Gemeten naar het aantal slachtoffers is 2019 daarmee het op twee na veiligste jaar in de geschiedenis van de commerciële luchtvaart sinds WO II. Alleen in 2013 en in het uitzonderlijke jaar 2017, waarin ‘maar’ 40 mensen omkwamen in het luchtverkeer, vielen minder doden. De piek in 2014 is vooral te wijten aan de verdwijning van vlucht 370 van Malaysia Airlines van Kuala Lumpur naar Peking in maart met 239 doden, en het neerschieten van vlucht 17 Malaysia Airlines boven Oekraïne, waarbij 298 doden vielen. (lees hieronder verder)

Volgens een analyse van het in Hamburg gevestigde JACDEC is het aantal slachtoffers de afgelopen tien jaar gemiddeld afgevlakt tot 484 doden. In de tien jaar daarvoor was het gemiddelde nog 876.

JACDEC registreert en analyseert burgerluchtvaartongevallen en ernstige incidenten. Alle vliegtuigen met een gewicht van meer dan 5,7 ton of meer dan 19 zitplaatsen worden geregistreerd.