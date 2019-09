Aantal reizigers toch op pakketreis vertrokken met Thomas Cook: “Het is de bedoeling dat mensen thuisblijven” SPS

24 september 2019

11u22

Bron: Belga 2 Reizen Hoeveel het er zijn, is voorlopig onbekend, maar een aantal reizigers is door de mazen van het net geglipt en vanochtend vanop de luchthaven van Zaventem toch vertrokken op pakketreis met Thomas Cook. "Die mensen waren verwittigd dat hun reis niet doorging en dan is het ook de bedoeling dat ze effectief thuisblijven", zegt Leen Segers, woordvoerster van Thomas Cook.

Leen Segers: "Een aantal mensen daagde vanmorgen toch op op de luchthaven en Brussels Airlines heeft die toch laten vertrekken. Misschien hebben mensen ons bericht niet gezien, maar ik blijf erbij dat wij de mensen op de hoogte hadden gebracht om niet te vertrekken vandaag." Het gaat hier over reizigers op zogenaamde 'gemengde vluchten', vluchten waar zowel Thomas Cook-reizigers zitten als andere Brussels Airlines-reizigers.

Brussels Airlines bevestigt dat het mogelijk is dat er klanten van Thomas Cook België op het vliegtuig zijn gestapt. “Die mensen hadden een geldig ticket en werden daarom toegelaten op de vluchten”, aldus woordvoerster Kim Daenen. “We konden hen niet actief tegenhouden.”



In totaal vertrekken er negen gemengde vluchten vandaag naar de klassieke Middellandse Zeebestemmingen. Het is de bedoeling dat de zeshonderd geboekte Thomas Cook-pakketreizigers niet meevliegen (maar een onbekend aantal is dus wel aan boord gegaan). Die vluchten keren ook terug. 927 Thomas Cook-reizigers komen op die manier vandaag aan in België.

Communicatie

Daarnaast zijn er nog de vier vluchten van en naar Tunesië die Brussels Airlines geannuleerd heeft. Het gaat hier om vluchten die enkel Thomas Cook-klanten zouden vervoerd hebben. Een 250-tal mensen kan daardoor niet vertrekken en een 350-tal mensen kan niet terugkeren naar huis. "Die mensen die niet kunnen terugkeren uit Tunesië, zijn op de hoogte gebracht dat zij tot nader orde in het hotel moeten blijven en wij zijn hier met man en macht aan het bekijken hoe en wanneer we die mensen terug naar België kunnen brengen", aldus Leen Segers.

Voorlopig communiceert Thomas Cook alleen over de vluchten van vandaag. De rest volgt later. Segers: "Mensen die morgen vertrekken, kunnen vandaag nog een communicatie van ons verwachten.”

De Thomas Cook- en Neckermann-winkels zijn vanochtend opengegaan. De situatie is er dezelfde als gisteren. Nieuwe boekingen worden er niet gedaan. "De winkels zijn zoals voorzien gewoon open. Het is heel belangrijk dat klanten met vragen bij ons terechtkunnen", aldus Leen Segers.