Aanmelden of vrij naar het strand? ‘Bevrijdingsfeesten’ of helemaal niks? Zo gaan we deze zomer naar de kust

Het slechte weer doet anders vermoeden, maar binnen enkele weken barst de kustzomer weer in alle hevigheid los. Een zomer waarvan velen hopen dat die tussen De Panne en Knokke-Heist als vanouds verloopt: zonder al te veel regen en regels, maar vooral met veel zon, strand en nog meer vertier. Maar wordt dat ook zo? Wij vroegen het aan onze tien kustburgemeesters en stelden een opvallende verdeeldheid vast. In de populairste badplaatsen — Blankenberge en Oostende — wil men vooral gelijkaardige incidenten als vorige zomer vermijden. Denk aan de chaos in de treinstations en de jongerenrellen op het strand. En daarom concentreert men er zich zeker in het begin van de zomervakantie op orde en veiligheid. “Met voor onze drie populairste strandplekken – het Klein Strand, Groeistrand en Groot Strand — alvast hetzelfde aanmeldingssysteem als vorige zomer”, zegt Bart Tommelein (Open Vld), burgemeester van Oostende. “Dat is niet verplicht, maar wie echt zeker wil zijn van een tot 13 uur voorbehouden plekje op het strand moet dat vooraf reserveren via een gratis telefoonnummer of de website van de stad. Omdat dit ook vorig jaar vlot verliep, overwegen we sterk om dit systeem zelfs de komende jaren in niet-coronatijden te blijven gebruiken.”