Aanbod Airbnb in Amsterdam sterk gedaald door registratieplicht

De gemeente voerde een peiling uit op 28 maart, toen de registratieplicht nog net niet van kracht was, en op 4 oktober, toen de registratieplicht definitief was, is te lezen in een raadsbrief. Van het totale aantal advertenties in Amsterdam op de vijf platforms Airbnb, Booking.com, Expedia, Tripadvisor en VRBO is nog ongeveer een kwart over. Het aanbod daalde van 18.175 naar 4.128. Het aanbod van het grootste platform Airbnb zakte van 16.648 naar 2.924.

Amsterdam probeert al langer de toeristische verhuur van huizen en appartementen in te perken om te voorkomen dat de binnenstad alleen het domein van toeristen wordt. Door een nieuwe wet hadden verhuurders tot 1 oktober de tijd om een registratienummer bij hun advertenties te plaatsen, waarmee adresgegevens achterhaald kunnen worden. Zo wil de gemeente illegale verhuur uit de anonimiteit halen.

‘Slapende’ advertenties

De advertenties zonder juist registratienummer zijn nu door Airbnb verwijderd. Dat zoveel verhuurders niet op tijd zo’n nummer hebben aangevraagd, is volgens de gemeente mogelijk te verklaren door het aantal ‘slapende’ advertenties waarvan de verhuurder niet meer actief was.

Het is nog onduidelijk hoeveel verhuurders hun advertentie hebben verwijderd omdat zij niet meer met naam en toenaam bekend willen zijn, bijvoorbeeld omdat zij geen toestemming hebben van de eigenaar of de Vereniging van Eigenaren, staat in de raadsbrief.

Volgens woonwethouder Jakob Wedemeijer zijn beperkingen op vakantieverhuur hard nodig. “Het is goed dat de nieuwe wet nu eindelijk ook een verplichting oplegt aan platforms om foute advertenties te verwijderen, want met vrijblijvende afspraken zijn we niks opgeschoten.”

Amanda Cupples, directeur Noord-Europa bij Airbnb, stelt dat 90 procent van de verwijderde advertenties het afgelopen jaar niet geboekt zijn. Ook zouden mensen vaker naar plekken buiten stadscentra reizen. In de eerste helft van 2021 steeg het aantal actieve advertenties in de rest van Nederland met 21 procent, vergeleken met dezelfde periode in 2019, aldus Cupples.

Airbnb zegt verder nauw samen te werken met de gemeente om onjuiste registratienummers op te sporen, door middel van een nieuw systeem, de zogenoemde ‘City Portal’. Dat moet er ook komen in Rotterdam, Den Haag en Utrecht.