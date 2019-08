Aan parkeerbedrijf toevertrouwde auto heeft voor duizenden euro's schade, 1.400 kilometer extra op de teller en twee flitsboetes Remco Regterschot

09 augustus 2019

10u55

Bron: De Stentor 107 Reizen Je auto op Nederlands grootste luchthaven Schiphol toevertrouwen aan een valetparkingbedrijf, is vragen om problemen. Iets waar Margriet Vroomans (21) en haar moeder Trees de Boer (57) over kunnen meepraten. Hun Volkswagen Golf had na terugkomst 1.400 kilometer extra op de teller en bleek minstens tweemaal te zijn geflitst. Dat was niet het ergste: de schade aan hun auto loopt in de duizenden euro's. “Dit is zó bizar...”

Het bizarre vakantieverhaal van moeder en dochter uit het Nederlandse Emmeloord (Flevoland), begint op vrijdag 19 juli. Margriet: ”Vroeg in de ochtend zijn we die dag met ons vijven in twee auto’s naar Schiphol (nabij Amsterdam, red.) gegaan voor een vliegvakantie naar Turkije.” Trees: ”Mijn dochters Margriet en Annabel, hun vriendjes en ik...”



Ze gaan met twee auto’s: de Volkswagen Golf van Trees en de Opel Zafira van Margriet. Beide auto’s worden op Schiphol uit handen gegeven aan een zogenaamd valetparkingbedrijf. Medewerkers krijgen bij deze bedrijfstak de sleutels overhandigd, rijden de wagens naar een stalplaats en leveren de voertuigen bij terugkomst opnieuw af. Margriet: “Geboekt via online platform Social Deal. We kwamen terecht bij Top Parking, die kennelijk met meer bedrijven samenwerkt, want onze auto’s werden opgehaald door Topvalet Service BV.”



De autosleutels worden ingeleverd, er worden foto’s gemaakt van de voertuigen die dan nog in prima staat verkeren en de familie stapt vol goede moed in het vliegtuig.

Sleutels zoek

De vakantie in het Turkse Icmeler is zorgeloos en fijn. Na terugkomst op vrijdag 2 augustus, is de glans er echter snel af. Margriet: “We belden het kantoor van het valetparkingbedrijf in Hoofddorp (nabij Schiphol) waar onze auto’s geparkeerd stonden. Degene aan de telefoon vertelde dat helaas de sleutels van de Golf zoek waren.”



Trees: “Mijn auto dus.” Met de auto van haar dochter was niets mis. “Die arriveerde even later bij Schiphol. Samen met een Citroën om degenen van ons op te halen die niet in de Opel pasten.” Margriet: “Het gekke was dat er behalve de medewerker van het valetparkingbedrijf nog drie jongemannen achterin zaten waarvan ik mij afvroeg wat ze daar deden.”



De vijf uit Emmeloord en de vier jongemannen rijden in de auto’s naar het kantoor van Topvalet Service BV. “Daar werd het chaotisch”, zegt Trees. Haar dochter: “Vijf, zes jongemannen, die elkaar een beetje de schuld gaven van de ontbrekende sleutel, verschillende buitenlandse accenten, mapje met handtekening van afgifte weg, het was vreemd.’’



Iemand oppert dat de vijf naar huis kunnen worden gebracht en dat de sleutel later aangetekend kan worden verstuurd. Margriet: “Daarmee gingen wij niet akkoord, wij wilden de Golf zien.”

Vijf, zes jongemannen, die elkaar een beetje de schuld gaven van de ontbrekende sleutel... Margriet Vroomans, dochter van Trees

Enorme schrik

Weer een andere medewerker brengt de familie naar een parkeerterrein vijfhonderd meter verderop. Trees: “In een hoekje, met de voorkant tegen een hek, stond onze Golf.” Margriet: “We schrokken enorm. De voorkant was flink beschadigd. De medewerker meldde na een telefoontje dat zijn baas de bewakingsbeelden zou bekijken.”



De twee vrouwen geven aan dat de sfeer veranderde. Trees: “We vertrouwden het niet meer.” Margriet: “Inmiddels zaten we daar al een uur of twee. Een aantal jongemannen had zich inmiddels uit de voeten gemaakt en het werd steeds chaotischer. Wij wilden de foto’s terug die van de auto waren gemaakt op 19 juli. Die kregen we niet.”

Toch besluiten de vakantiegangers gebruik te maken van het aanbod om een medewerker met extra auto mee te laten rijden zodat iedereen met bagage in ieder geval veilig terug kon keren naar hun woonst in Emmeloord. Margriet: “Met een reservesleutel ben ik vervolgens mee teruggereden om de Golf op te halen.”



Later worden ook de foto’s losgepeuterd bij een medewerker.

Op één van de flitsfoto's is zelfs de bestuurder te zien! Margriet Vroomans

Flitsfoto

In het weekeinde dat volgt, doen de vrouwen meer vreemde ontdekkingen. Margriet: “Uit de kilometerteller bleek dat er 1.400 kilometer mee was gereden. Daarnaast was er allerlei schade, niet alleen aan de voorkant. De auto stonk, had brandgaten en bleek te zijn geflitst in Leidschendam en Rotterdam, ten opzichte van Schiphol respectievelijk veertig en zestig kilometer verder.

Trees: “Misschien wel vaker nog, er zijn in ieder geval twee overtredingen binnengekomen die begaan zijn in het begin van onze vakantie.” Margriet: “Op één van de foto's is zelfs de bestuurder te zien!”

Bizar vakantieverhaal

Een relaas van het bizarre vakantieverhaal belandt dinsdag 6 augustus op de Facebookpagina van Margriet, het wordt duizenden malen gelezen en gedeeld. “Wat ik naar vind: in sommige reacties wordt gesteld dat we beter hadden moeten opletten. Maar zoiets bizars verwacht je toch niet? Triest.”



Op donderdagmiddag, 8 augustus, is de auto is naar een schadeherstelbedrijf gebracht. De schade loopt in de duizenden euro’s, die de vrouwen willen verhalen op het valetparkingbedrijf. Margriet: “Maar ze nemen niet meer op als wij bellen. Pijnlijk, want de verzekeringsmaatschappij geeft aan dat er geen schade kan worden verhaald, omdat de daders niet bekend zijn.”



Ze heeft daarom aangifte gedaan bij de politie in Emmeloord tegen Topvalet Service BV wegens vernieling en joyriding. Politie Emmeloord meldt dat de zaak is overgedragen aan collega’s van Politie Noord-Holland. Een woordvoerster daar meldt dat het onderzoek donderdag in gang is gezet.

Reactie Top Parking en Topvalet Service BV

Onze collega’s van de krant De Stentor contacteerden Top Parking en Topvalet Service BV.

“Top Parking, goedemiddag”, zegt een man die zich voorstelt als directeur A. D’Honre. Hij spelt zijn naam en verklaart daarna dat boekingen via Social Deal door zijn onderneming worden uitbesteed aan andere bedrijven. “Dat is gangbaar.”

Eén van die bedrijven is dus Topvalet Service BV. “Maar dat bedrijf heeft echter grote problemen, we doen geen zaken meer met ze. Kennelijk kon iemand daar de sleutels bemachtigen van de auto uit Emmeloord en ermee gaan rijden waardoor schade is ontstaan.”

Hij zegt verder een aangetekende brief te hebben verstuurd naar Vroomans.”Zij heeft onze naam onterecht in diskrediet gebracht op Facebook. Wij zijn niet Topvalet Service BV.” Hij geeft wel een telefoonnummer waarop Topvalet Service BV te bereiken zou zijn.

Dat wordt beantwoord door een vrouwenstem: “Topvalet Parking...” Op de vraag of er iemand namens haar bedrijf een reactie kan geven op een aangifte uit Emmeloord: “Dit bedrijf bestaat niet meer. Sinds gisteren is het failliet. Ik word alleen maar ingehuurd om lopende boekingen af te handelen. Door wie? Top Parking.”

Daarna hangt ze op.

Aansprakelijk

Op de site Schipholparkeren.com staat overigens al een minder vleiend stuk gedateerd op 9 juli over Top Parking. Daarbij wordt met name wild parkeren en grote drukte door uitgeven van vouchers via Social Deal aangestipt. De kop? ‘Grote problemen bij TopParking: het regent klachten’.

Vroomans: “Wij hebben woensdag een telefoontje gehad van iemand die beweerde juridisch medewerker te zijn van Top Parking. Hij stak een vaag verhaal af en ik neem aan dat de bedrijven wel degelijk verbonden zijn met elkaar. Bovendien hebben wij geboekt bij Top Parking, dus zij zijn aansprakelijk. We houden voet bij stuk.”

Waarschuwingen

Eigenaren van auto’s zijn in toenemende mate slachtoffer van dubieuze parkeerbedrijven bij Schiphol, zogenaamde valetparkingbedrijven. Dat meldde Omroep Max meerdere malen in het tv-programma MAX Vakantieman. Bijvoorbeeld in de uitzending van 5 augustus waarin schokkende beelden te zien waren van dergelijke praktijken.

En via de site van de gemeente Haarlemmermeer (de gemeente waartoe luchthaven Schiphol toe behoort) waarschuwt burgemeester Marianne Schuurmans: “Gezien de aard van de klachten zijn er twijfels over een aantal valet-parkingbedrijven. Het is voor klanten die schade ondervonden hebben lastig, zo niet onmogelijk om die schade vergoed te krijgen. Daarom is het belangrijk dat men zich bewust is van de risico’s van valet-parking en dat men op een aantal zaken let. Voorkomen is immers beter dan achteraf met de schade zitten.”

De Nederlande politiedienst marechaussee heeft dit jaar al 110 meldingen binnengekregen over problemen met valet-parkingbedrijven rond Schiphol. Het gaat om parkeerschades, vernielingen, veel extra kilometers op de teller en verkeersongevallen en boetes die met de auto zijn veroorzaakt.



De marechaussee drukt klanten op het hart goed hun contract door te lezen en afspraken te maken met het valet-parkingbedrijf over het aantal kilometers dat met de auto wordt gereden en waar die wordt neergezet. En maak altijd melding van misstanden bij de marechaussee, de politie en bij het bedrijf zelf, zegt een woordvoerster. Zelf kunnen ze niet optreden, omdat het meestal gaat om een geschil tussen de consument en het bedrijf en dus een civielrechtelijke kwestie is.