96 jonge buitenlanders krijgen fikse coronaboetes in skioord Sankt Anton

HET DEBAT. Is een verbod op toeristi­sche reizen noodzake­lijk? Dit is jullie mening

22 januari Enkele uren na onze debatvraag zijn we wat ingehaald door de actualitet. Zoals verwacht heeft het Overlegcomité beslist om niet-essentiële reizen naar het buitenland te verbieden. Het reisverbod geldt van 27 januari tot 1 maart. Grensarbeiders en zakenreizen krijgen een uitzondering. In onze bijhorende poll - met zo'n 11.350 deelnemers - staat 74% van de deelnemers achter een reisverbod, 26% is tegen. In de reacties valt een zelfde teneur op.