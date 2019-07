90 procent van op Brussels Airport achtergebleven bagage onderweg naar eigenaar SPS

15 juli 2019

12u14

Bron: Belga 1 Reizen Negentig procent van de 10.000 bagagestukken die zaterdag achtergebleven waren op Brussels Airport zijn onderweg naar hun eigenaars. Dat zegt Nathalie Pierard, woordvoerster van Brussels Airport. "We stellen vandaag alles in het werk met onze partners om de resterende bagage terug te sturen.”

In de loop van zaterdagochtend waren op Brussels Airport problemen opgedoken met de automatische bagageafhandeling. Door een IT-probleem kon bagage tot 13 uur niet gescand worden voor het juiste vliegtuig. De afhandeling gebeurde daardoor manueel. Heel wat vluchten vertrokken zonder bagage. Tienduizend bagagestukken van verschillende maatschappijen bleven achter op de luchthaven in Zaventem.

Gisteren klonk het al dat de helft onderweg was of zelfs al toegekomen was op de verschillende bestemmingen.