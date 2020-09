85.000 Belgen geflitst in Frankrijk tijdens zomervakantie HLA

15 september 2020

09u06

Bron: Belga 2 Reizen Belgen blijven de meest geflitste buitenlanders in Frankrijk: de voorbije zomer werden 85.000 landgenoten geflitst bij onze zuiderburen, zo blijkt uit cijfers van mobiliteitsorganisatie VAB. Dat is weliswaar 17 procent minder dan een jaar eerder -vanwege Covid-19- maar aangezien heel veel Belgen beslisten dicht bij huis op vakantie te gaan, is de daling niet substantieel, zo klinkt het.

De Belgen gingen massaal voor een autovakantie in eigen land of in de buurlanden. "Dat bleek ook al uit de cijfers van pechgevallen", zegt woordvoerster Joni Junes. "Een op de twee pechgevallen deed zich deze zomer in Frankrijk voor. Vorig jaar waren er dat vier op de tien."

Als er gekeken wordt vanaf het begin van het jaar, is er wel een substantiële daling van het aantal geflitste Belgen. "Dan komen we uit op een daling van 31,3 procent", aldus Junes.

