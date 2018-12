Winter in Antwerpen Gesponsorde inhoud 8 tips voor winters binnen- en buitenplezier in Antwerpen Aangeboden door Stad Antwerpen

18 december 2018

10u49 0 Reizen Hoe koud het ook wordt, Antwerpen warmt deze winter je lijf en hart op via hartverwarmende verhalen, mooie wandelingen, muziek, koffie en glühwein. Ontdek de leukste buitenactiviteiten en de mooiste plekjes om achteraf weer op te warmen.

1. Maak een winterwandeling langs de Schelde

…en warm op bij Riad

Antwerpen is een stad die altijd in verandering is, en dat geldt dubbel zo hard au bord du Schelde. Maak een begeleide wandeling langs oude en nieuwe architectuur, van het Steen tot het imposante gebouw van het MAS.

Nadien warm je op in de Marokkaanse lunchbar Riad – op 5 minuten wandelen van het MAS – waar je een instant Zuiders vakantiegevoel voorgeschoteld krijgt, inclusief warme kom Harira soep.

Info: boek een wandeling via www.visitantwerpen.be/nl/wandelingen/scheldekaaien en bezoek Riad: Oudenleeuwenrui 34, 2000 Antwerpen.

2. Roetsj naar beneden op de tubing

…en warm op bij Del Rey

Wie ‘s winters de bergen mist, die vindt troost op het Astridplein waar je van een ijshelling via een band razendsnel naar beneden glijdt, ook wel tubing genoemd. Bekomen van je adrenalineshot doe je met een kop warme chocolademelk bij de loungebar van de traditionele chocolatier Del Rey.

Info: op het Koningin Astridplein vind je de tubing, chocolade lekkernijen proef je bij Del Rey in de Appelmansstraat 5, 2018 Antwerpen.

3. Laat een wens achter

…en warm op aan een glühweinstalletje op de kerstmarkt

Opnieuw niet te missen met eindejaar is de interactieve wensmuur waar je een digitale wens kan versturen naar je loved ones. Per verzonden wens, verschijnt er een sterretje op een reuzengroot scherm. Hoe meer wensen, hoe mooier de sterrenhemel. Zet je wens iets verderop extra kracht bij met een warm bekertje glühwein.

Info: de interactieve wensmuur én de kerstmarkt vind je op het Steenplein. Maar er zijn ook kerstmarkten op de Grote Markt, de Suikerrui en de Groenplaats.

4. Doe aan X-mass shopping op zondag

…en warm op bij Frites Atelier

Tijdens de maand december zijn de meeste winkels in Antwerpen ook open op zondag, wat ideaal is om jouw jacht op kerstcadeautjes tot een goed einde te brengen. Een break van al het shoppen neem je met een warm bakje friet (al dan niet met kimchi) van top-chef Sergio Herman.

Info: één van de leukste winkelbuurten in Antwerpen is Wilde Zee - tussen de Meir, de Huidevetterstraat en de Nationalestraat - waar ook het Frites Atelier ligt: Korte Gasthuisstraat 32, 2000 Antwerpen.

5. Vaar mee met DeWaterbus

…en warm op bij RAS

Vermijd file en bewonder de Antwerpse skyline vanop het water. DeWaterbus vaart tussen het Steenplein en Hemiksem, met een tussenstop in Kruibeke maar verbindt sinds kort ook het Steenplein met de Antwerpse haven. Wie niet genoeg krijgt van water kan een plekje reserveren bij RAS - Restaurant Aan de Stroom - voor culinaire verwennerij with a view.

Info: op het Steenplein - vlakbij Godin Minerva - kan je de WaterBus nemen naar Linkeroever. Vlakbij het Steenplein ligt ook RAS: Ernest van Dijckkaai 37, 2000 Antwerpen.

6. Dans op livemuziek, ga op in het luisterverhaal

…en warm op bij Glow

Het Geluidshuis, bekend om maffe, originele verhalen en liedjes, maakte samen met de stad Antwerpen een winters, hartverwarmend hoorspel dat je op verschillende plekken op de site van Winter in Antwerpen kan beluisteren. Nog meer luisterplezier dankzij Joe die via het Joe Christmas House live uitzendt op de Grote Markt. Als je het van dansen niet warm krijgt, dan kan je iets verderop relaxen én opwarmen bij een tas koffie van bar Glow. Hun motto:“delicious coffee, tasty food, world peace”. Warm dus.

Info: Joe Christmas House: tussen 14 en 31 december 2018, op de Grote Markt. Het Luisterverhaal kan je beluisteren op verschillende plekken op de site van Winter in Antwerpen. Koffiebar Glow ligt op de Melkmarkt, 40, 2000 Antwerpen.

7. Droom weg bij Chinese lichtjes in de Zoo

… en warm op bij Fong Mei

Net zoals vorige jaren kan je je ook dit jaar weer laten betoveren door een magisch, Chinees lichtfestival in de ZOO van Antwerpen. Om in het thema te blijven kan je aansluitend in het nabijgelegen Chinatown terecht voor een warme, Aziatische lekkernij. Ga langs bij Fong Mei voor traditionele, Cantonese gerechten zoals dim sum en haaienvinnensoep.

Info: de nieuwe editie van China Light gaat door in de ZOO, van 30 november 2018 tot 13 januari 2019. In het nabijgelegen Chinatown ligt Chinees restaurant Fong Mei: Van Arteveldestraat 65, 2060 Antwerpen.

8. Schuif aan bij onze winter-BBQ

…en warm op in het Beestenbos

Sluit de kerstvakantie af en vier het nieuwe jaar met een grote winterse stads-BBQ. Behalve een warm vuur en heel wat lekkers kan je jezelf ook opwarmen aan livemuziek en animatie. Nog wat warmte nodig? In authentiek buurtcafé Beestenbos komt jong en oud samen bij een pint of limonade of bij een bordje soulfood: simpele, eerlijke volksgerechten, met een ziel.

Info: dé winter-BBQ van Antwerpen gaat door op zondag 6 januari (van 12u tot 15u), aan de Scheldekaaien, ter hoogte van de Voetgangerstunnel. Buurtcafé Beestenbos ligt op de Sint-Andriesplaats 17, 2000 Antwerpen.

Ook hartverwarmende avonturen beleven tijdens Winter in Antwerpen? Tot 6 januari 2019 kan je in de Koekenstad terecht voor een stevige portie winterpret. Ga er een ritje maken in het reuzenrad, schaatsen op de mooiste piste van de Benelux, het nieuwe jaar vieren met een prachtig vuurwerk en de Chinese lichtjes bewonderen in de ZOO. Ontdek wat er daarnaast nog op het programma staat via www.winterinantwerpen.be.