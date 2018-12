Winter in Antwerpen Gesponsorde inhoud 8 must do’s voor een prettig gezinsuitje naar Winter in Antwerpen Aangeboden door Stad Antwerpen

13 december 2018

14u55 1 Reizen Heerlijk toch, een gezellig uitje met het hele gezin? Voor een portie oldskool winterpret trekken jullie samen warm ingeduffeld naar Winter in Antwerpen. Van schaatsen over eendjes vangen tot de sterren van dichtbij zien: deze activiteiten zijn fijn voor jong én oud.

1. Wegdromen met het luisterverhaal

Headphones op en hup! Want het gloednieuwe luisterverhaal ‘Brieven aan Bijou’ leidt jullie door de binnenstad om op verschillende locaties een modern sprookje te beleven dat zowel broer en zus als mama en papa meesleept. Het verhaal van de romance tussen het meisje Bijou en het waterwezen Portico werd op maat van ’t Stad gemaakt door het Geluidshuis en getalenteerde stemacteurs als Gène Bervoets en Ruth Beeckmans spraken en zongen het geheel in. Extra fijn: in de Voetgangerstunnel brengen prachtige illustraties het verhaal helemaal tot leven.

2. Glijbaan van Portico

Verrassing! Op het Operaplein komt het hoofdpersonage van het luisterverhaal zowaar tot leven. Als vier meter groot standbeeld staat het verliefde waterwezen Portico er een brief te schrijven aan zijn geliefde Bijou. Handig voor de kinderen, want Portico’s gigantische rol perkament is getransformeerd in een grote glijbaan waar de kleintjes naar hartenlust op kunnen spelen.

3. China Light ZOO ontdekken

Een donkere winterdag in het verschiet? Die is instant minder deprimerend dankzij een bezoek aan China Light ZOO. Maakt niet uit of jullie gezelschap peuters, kleuters, pubers of volwassenen bevat: de indrukwekkende verzameling lichtobjecten transporteert jullie allemaal naar een wereld vol mysterie en sfeer. Dit jaar zit het spektakel in een heel nieuw jasje en presenteert het het verhaal van de Lotusprinses en haar geliefde, omringd door gloeiende vlinders, drakenboten en andere magische verschijningen.

4. Kicken op de tubing

Jullie hoeven dit jaar niet naar een of andere skipiste te trekken om vliegensvlug (maar ook veilig!) van een gigantische helling naar beneden te sjezen. Rep jullie gewoon naar het Koningin Astridplein, waar in de schaduw van ’s werelds mooiste station een imposante tubingbaan opgetrokken wordt. Klein en groot deponeert er z’n kont in een band en glijd met de wind in de haren naar beneden. Maak er eventueel een wedstrijdje van: om het eerst beneden!

5. Schaatsen op de Groenplaats

Zijn jullie het soort gezinnetje dat niet kan stilzitten? Ga dan de benen strekken op het ijs. Op de Groenplaats hebben jullie daar alle ruimte voor dankzij de duizend tweehonderd vierkante meter grote schaatsbaan. Jullie glijden er samen rond onder het waakzame oog van Rubens en rusten uit met een warm drankje aan de winterbar, met uitzicht op de kathedraal. Onervaren kleintjes mee? Die krijgen er een initiatie van de schattige schaatspinguïn.

6. Ritje in het reuzenrad

Jullie voelen je vast in de wolken op het vijfenvijftig meter hoge reuzenrad op het Steenplein. Zo dicht bij de sterren komen met hele gezin is een bijzondere ervaring en in de open gondels zorgt het uitzicht op de (kerst)lichtjes van de Schelde en de winterse binnenstad voor veel ‘ooh’-s en ‘aah’-s bij jong én oud. Leuke bonus: de jongelingen kunnen even niets anders doen dan stilzitten.

7. Winterfoor

Eendjes vangen, rondrazen in de rups, naar de ‘flosj’ grijpen in de draaimolen of je longen eruit schreeuwen in het spookhuis: de foor is een klassieker en ook deze winter zorgt hij voor een stevige portie gezinspret. Op de Jordaenskaai ter hoogte van het Steen vinden jullie alle cruciale kermiskraampjes, spaar natuurlijk ook nog een paar eurostukken voor een smulpauze aan het oliebollen- of suikerspinkraam.

8. Spiegeltent

Tijd om wat uit te rusten? Ga dan een warme koffie of chocomelk slurpen in de grote spiegeltent op het Steenplein of op de knusse, houten zithoeken en hartverwarmende vuurelementen, die het lekker gezellig maken. Zitten de kleintjes toch nog vol energie, dan raken ze die gegarandeerd kwijt met belevingspanelen van het luisterverhaal, kleurplaten en allerlei andere leuke spelelementen.

Nog hartverwarmende avonturen beleven tijdens Winter in Antwerpen? Tussen 8 december 2018 en 6 januari 2019 kan je in de Koekenstad ook cadeautjes shoppen op de grote kerstmarkt, het nieuwe jaar vieren met een prachtig vuurwerk of je geliefden kussen onder de gigantische maretak. Ontdek wat er daarnaast nog op het programma staat via www.winterinantwerpen.be.