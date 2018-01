8 coole nieuwe attracties en pretparken die openen in 2018 ADN

16u11 9 RV, Twitter, AP Reizen In 2018 openen er wereldwijd weer heel wat nieuwe attracties en kunnen avonturiers zich aan spectaculaire nieuwe ervaringen wagen. Een overzicht.

Duik naar de Titanic

Wie altijd al gefascineerd is geweest door 's werelds meest beroemde scheepswrak, de Titanic, kan het wrak vanaf dit jaar zelf gaan bezoeken. Tijdens een onvergetelijke 8-daagse expeditie die vertrekt vanuit Newfoundland, Canada trek je in een onderwatervaartuig naar dieptes tot 4.000 meter en kan je een glimp opvangen van de meest iconische zichten van de RMS Titanic, zoals de beroemde trappenhal. “Een onvergetelijke ervaring en een expeditie voor mensen met een échte avontuurlijke geest”, zo schrijft Blue Marble Private over de ‘Dive The Titanic’-attractie. Echt avontuurlijk betekent in dit geval helaas ook echt niet voor iedereen: de reis kost zomaar even 105.129 dollar per persoon. Voor wie geld op overschot heeft, is een duik naar de Titanic evenwel een unieke kans: uit een studie uit 2016 blijkt dat het wrak binnen 15 of 20 jaar mogelijk volledig ‘weggevreten’ is door een uitzonderlijke bacterie.

The Bear Grylls Adventure

De bekende avonturier en survivalexpert Bear Grylls krijgt dit jaar zijn eigen attractiepark nabij de Britse stad Birmingham. Bezoekers aan 'The Bear Grylls Adventure' kunnen hun avontuurlijk hartje ophalen met spannende activiteiten zoals duiken, klimmen, indoor skydiven en andere belevenissen geïnspireerd op de echte avonturen van Bear Grylls.

Ninja Academy

Japan doet de oude kunst van de ninja heropleven met een waaier aan activiteiten in 2018. Bezoekers zullen onder meer kunnen kiezen uit twee gespecialiseerde ninja-tours met overnachtingen in beroemde sites en ninjascholen. In Tokio opent dit jaar ook een nieuw Ninja Museum waar bezoekers kunnen zien en leren wat de eeuwenoude kunst inhoudt. Er komt zelfs een ware Ninja Academy, waar iedereen die wil kan trainen om een échte ninja te worden, onder het toezicht van de 'laatste ninja', Jinichi Kawakami.

Le Parc Spirou

Een meer kindvriendelijke attractie opent in juni in de Franse stad Avignon. In pretpark 'Le Parc Spirou' kunnen jong en oud zich onderdompelen in de wereld van Robbedoes, Guust Flater, Marsipulami en Lucky Luke.

Under

Altijd al eens willen dineren op vijf meter diepte in zee aan een tafeltje met een adembenemend uitzicht? Dat kan binnenkort in Noorwegen, waar het eerste onderwaterrestaurant van Europa 'verrijst'. Het restaurant heet 'Under', een verwijzing naar 'onderwater' maar vertaald in het Noors kan het ook 'wonder' betekenen. De eetgelegenheid met 100 zitplaatsen biedt bezoekers dankzij zijn architectuur, menu en missie - het publiek informeren over de biodiversiteit van de zee - "een onderwaterervaring die een gevoel van ontzag en vreugde stimuleert en alle zintuigen prikkelt, zowel geestelijk als lichamelijk", luidt het.

Dubai Frame

Sinds gisteren heeft het immer spectaculaire Dubai er een opvallende blikvanger bij voor toeristen: de ‘Dubai Frame’ - een enorm gouden gebouw van 150 meter hoog en 93 meter breed in de vorm van een kader - is geopend voor het publiek. Verwacht wordt dat de enorme ‘gouden lijst’ een belangrijke toeristische attractie wordt in de stad, zoals de Burj Khalifa en de Burj Al Arab. Gisteren en vandaag waren tickets alvast al in geen tijd uitverkocht.

Warner Bros. World Abu Dhabi

Ook in Abu Dhabi komt er in 2018 een nieuwe spectaculaire attractie bij: ‘Warner Bros. World Abu Dhabi’, een gigantisch indoor pretpark rond bekende cartoonfiguren zoals Batman, Superman, de Flinstones en Tom en Jerry – goed voor een kostenplaatje van ongeveer een miljard dollar.

l’Atelier des Lumières

In Parijs is het in de lente uitkijken naar de opening van l’Atelier des Lumières. Het Atelier kiest volop voor een geheel nieuwe immersieve kunstervaring door kunst levensgroot op de muren en de grond te projecteren, waardoor de bezoeker zich ín beroemde werken waant.