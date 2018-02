70.000 euro per nacht, zoveel betaalt u voor de duurste (en grootste) hotelsuite ter wereld DB & FT

28 februari 2018



Met 1.680 vierkante meter is de Royal Penthouse Suite van het President Wilson Hotel in Genève niet alleen de grootste hotelkamer van Europa, ze is ook de duurste ter wereld. Voor één nacht leg je 70.000 euro neer. De suite omschrijven als hotelkamer is eigenlijk niet juist. Het gaat om de hele achtste verdieping van het hotel of twaalf verschillende slaapkamers, een eigen fitnessruimte en persoonlijke butler die 24 uur op 24 beschikbaar is. Het Franse modehuis Hermès levert de hotelzeepjes en body lotions. Er staat ook een prachtige biljarttafel van bijna een eeuw oud, een Steinway-piano en vanachter het gewapende glas heb je een fraai zicht op de Alpen en het meer van Genève. Na een stevige dag sightseeing kunt u nog heerlijk ontspannen voor de grootste Bang & Olufsen-flatscreen-tv ter wereld. Nu alleen de Lotto nog winnen. Of oligarch worden, want de suite blijkt vooral in trek bij Russen.

